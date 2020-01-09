英國名嘴列出梅根「挑撥罪狀」：她拋棄爸爸老友　還帶壞哈利！

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根一直是媒體追逐的對象。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）8日透過IG拋下震撼彈，兩人未來不再是王室的資深成員，將淡出王室，並致力實現財務上的獨立。對此，英國名嘴皮爾斯（Piers Morgan）痛批梅根拋棄自己的家人，又挑撥哈利與威廉王子的感情，如今竟再把哈利從王室分開。

《每日郵報》報導，皮爾斯是「早安英國」（Good Morning Britain）知名主持人，向來就不喜歡梅根的風格，他在推特寫道，大家都說他對梅根太苛刻，「但她拋棄自己的家人，拋棄她的父親，拋棄多數老朋友，讓哈利與威廉產生分歧，現在又讓哈利離開王室。我說完了。」

People say I'm too critical of Meghan Markle - but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z — Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020

皮爾斯直言，這對夫妻惡意背叛王室，拿到公眾錢財後又離間王室家族。事實上，他之前就批評哈利與梅根很虛偽，特別是這兩人倡導環保，卻又搭乘私人飛機，他還聲稱梅根拒絕被拍攝，但用了公眾資金翻修住宅。

雖然加拿大記者墨菲（Meghan Murphy）認為英國媒體在霸凌梅根，令人不忍直視。不過皮爾斯反擊，最讓人心痛的，是這對夫婦的虛偽和不斷抱怨，還全靠大家的錢。

皮爾斯也對梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）表達同情，這名爸爸向媒體訴說女兒的狀況後，父女感情正式破裂。他還認為，威廉與哈利不睦的傳言是梅根所導致。

此前，哈利與梅根接受採訪時談到他們面臨的壓力，坦言家庭關係的裂痕；哈利也曾發布聲明，譴責媒體欺負老婆。未來，這對夫妻將淡出王室的鎂光燈。《英國廣播公司》（BBC）報導，白金漢宮對此感到失望，女王與威廉王子等的王室成員事前都不知情。

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