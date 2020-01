英國名嘴列出梅根「挑撥罪狀」：她拋棄爸爸老友　還帶壞哈利！

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根一直是媒體追逐的對象。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)8日透過IG拋下震撼彈,兩人未來不再是王室的資深成員,將淡出王室,並致力實現財務上的獨立。對此,英國名嘴皮爾斯(Piers Morgan)痛批梅根拋棄自己的家人,又挑撥哈利與威廉王子的感情,如今竟再把哈利從王室分開。

《每日郵報》報導,皮爾斯是「早安英國」(Good Morning Britain)知名主持人,向來就不喜歡梅根的風格,他在推特寫道,大家都說他對梅根太苛刻,「但她拋棄自己的家人,拋棄她的父親,拋棄多數老朋友,讓哈利與威廉產生分歧,現在又讓哈利離開王室。我說完了。」

People say I'm too critical of Meghan Markle - but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z