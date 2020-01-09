伊朗揚言「等比例報復」美卻接獲不同情報　80死200傷成謎團

▲伊朗軍事領袖蘇萊曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言對美國復仇 。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

伊朗8日以飛彈攻擊美軍駐伊拉克兩處軍營，與美國局勢升至最高溫，美國總統川普美東時間8日發表談話後，緊張情勢才稍稍緩解。不過，雙方仍有各說各話的情形，此前伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）揚言將採取非常嚴厲的報復；另一方面，美國副總統彭斯（Mike Pence）8日則表示伊朗要求盟軍不要攻擊美國。

哈塔米此前表示，對於美國的報復行動會採取「等比例原則」，美國做了什麼，伊朗也會以同樣手段回擊。伊朗國營電視台8日還指出，針對美駐伊拉克空軍基地的攻擊，造成至少80死、200傷。然而川普8日在白宮發表談話時，又說伊朗的攻擊並沒有傷害到美國人。雙方說詞明顯出現落差。

▲美國總統川普針對伊朗空襲發表談話，態度軟化。（圖／路透）



目前美伊局勢看來稍微和緩，彭斯8日表示，美國已得知情報，伊朗要求盟軍不要針對美國進行攻擊。他告訴CBS新聞，「我們得到一些鼓舞的訊息，伊朗正向民兵釋出訊息，避免與美國的目標或其公民作戰，我們希望這個訊息能夠繼續得到回應。」

美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）8日則表示，美軍3日在巴格達擊殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，對於伊朗已重新建立起一些威懾影響力。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）此前直言，伊朗不會在美國面前退縮；就在伊朗向伊拉克美軍基地發送飛彈後，他在電視採訪中表示，「如果美國犯了罪，應該知道會得到果斷的反應」、「如果他們明智，就不會在此時採取其他行動」。

各國領袖都紛紛對美伊局勢發表看法，敦促雙方保持冷靜。伊拉克總統薩利赫（Barham Saleh）譴責伊朗空襲，擔憂該地區會有危險衝突。英國首相強生（Boris Johnson）也告訴議會，當然譴責伊朗的行為，他還稱蘇萊曼尼手上沾了英國士兵的血。

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