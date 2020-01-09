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聯合再生處分美國轉投資　挹注獲利約4.8億元

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
聯合再生能源（3576）宣布，旗下子公司NSP BVI擬依與Clean Focus Yield Limited (CFY)簽訂之股東協議書執行贖回權，這次交易總金額約新台幣16.5億元，處分利益約新台幣4.8億元。
 
聯合再生表示，多年來積極深耕全球電站市場，於2016年投資Clean Focus集團，集團旗下Clean Focus Renewable (CFR) 負責太陽能電場的開發及建設，CFY負責長期持有及管理營運旗下太陽能電場。

聯合再生指出，CFY在美國持有並經營商業、工業、政府、社區型可再生能源案場，其擁有案場超過340個，地區遍布美國18州，其中包含美國知名連鎖大賣場之太陽能屋頂專案、utility scale案場、政府及社區型案場、學校及醫院之太陽能專案。

聯合再生說明，CFY為提供客戶全方位的諮詢，從技術、建設、管理、財務工程面的一條龍式服務，CFY歷年的成績斐然戰果豐厚，在2017年為美國排名前三名的商業太陽能專案開發商，累積建設的系統案場超過200MW，並在美國有最大的商、工業可再生能源案場標的，持續為投資人提供穩定成長的報酬率。
 
聯合再生補充，Clean Focus集團多年建造、持有、並管理優良的系統電站資產，在產業廣受好評，也得到許多投資法人的關注，近期CFY出售200MW以上的電站資產予國際知名的大型可再生能源投資基金，出售的電站資產內含300多個案場，遍布美國15州，其中多數電站與財富40大排名客戶簽訂長期售電合約。

請繼續往下閱讀...

聯合再生董事長表示，這個成功的案例展現聯合再生已經具備開發、建造、銷售海外案場的全方面能力，未來聯合再生100%持有之CFR將持續開發美國商、工業可再生能源案場，為投資人提供可回饋穩定成長報酬率的標的。 

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