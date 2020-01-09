川普失控惹到伊朗！美眾議院將表決...限制總統「戰爭權利」

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗7日向美軍駐伊拉克的基地發射飛彈報復，衝突加劇。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）宣布將在當地時間9日展開投票，試圖限制川普的權力，要求總統在對伊朗展開任何軍事行動前，都要取得過國會授權。

在國會山莊的閉門簡報會議結束之後，裴洛西向記者宣布，眾議院將會在9日展開投票表決一項決議案，強制要求川普在對伊朗進行任何軍事行動前，都要經過國會授權。這項議案由議員斯洛特金（Elissa Slotkin）提出，8日晚間進入法規委員會，隔日表決。

裴洛西表示，「國會的成員們都對川普政權的對抗伊朗決定，以及缺法戰略性的做法感到嚴重、緊急的擔憂，不論是限制總統的《戰爭權力法》或是今天的簡報會，都無法解決我們擔心的問題」、「美國與全世界都無法承受戰爭」。

《紐約時報》報導，先前許多民主黨參議員不滿川普的政權給予他「製造戰爭」的權力，也在參議院提出一系列的措施和議案，要求川普在30天內停止任何對伊朗的軍事行動，除非國會投票批准。

這場簡報會議引起許多民主黨人不滿，認為政府模糊其詞，沒有交代任何重點，共和黨參議員麥克·李（Mike Lee）則向現場記者表示，他決定要支持民主黨提的決議案，「他們只講75分鐘，但從頭到尾只要我們乖乖的，不要向公眾批判統的行為，這真的太瘋狂了」，這一點讓他改變心意。他還稱這場簡報可能是他看過最糟的一次。



另一名共和黨參議員保羅（Rand Paul）也決定倒戈，「我將會支持這項『戰爭權力』解決方案，我想我們需要談論如何分化權力」。李和保羅都表示，他們在其他政治議題上仍支持川普，但這件事情不行。但兩人要投票支持的是參議員凱恩（Tim Kaine）先前在參議院提出「戰爭權力法案」，與裴洛西宣布的不同。