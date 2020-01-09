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10隻獅子遭屠殺奪16命！歹徒翻牆餵毒雞肉後「鼻爪直接割走」

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▲▼南非10隻獅子遭殘忍屠殺。（圖／翻攝自sowetanlive）

▲南非10隻獅子遭殘忍屠殺。（圖／翻攝自sowetanlive）

記者錢玉紘／綜合報導

南非勒斯滕堡（Rustenburg）發生發生獅子遭到集體毒殺的慘案，繁殖場「Predators Rock Bush Lodge」的負責人布洛姆（Gert Blom）日前發現，園內的8隻成年獅子跟2隻幼獅遭下毒殺害，腳掌、鼻子以及上顎部分都被割下，相當殘忍，其中2隻母獅肚子裡都各有3隻獅子寶寶，也同樣喪命。

布洛姆指出，3日早上，他到園區內察看時，發現有2隻公獅以及6隻母獅遭到殺害，年齡都在3到4歲，其中一隻母獅剛生下3隻寶寶，有兩隻也慘遭殺害，推測是媽媽被下毒，寶寶喝奶之後也身亡。其中兩隻母獅各懷了3胞胎，在不到24小時內就要生產了，寶寶也全都胎死腹中。

布洛姆指出，動物園內戒備森嚴，有2.4公尺高的圍籬和磚牆，外面還有電網保護，但盜獵者們先從牆上方丟了有毒的雞肉，毒殺獅子後用工具破壞大門，把獅子們拖到牆後面，再殘忍割下器官，總共割走了32隻爪子，8隻獅子的鼻子甚至上顎的地方也被切下，「這真的是極其痛苦的死法，非常糟糕，殘忍到難以想像的地步，看到這些偉大的狩獵者們這樣死去，真的很難過」。

最後倖存的只有一隻剛剛出生，名為「尤達」（Yoda）的小獅子，但牠失去了媽媽和兄弟姊妹，成了孤兒。

在現場蒐集到了4組腳印，可以判斷有4個盜獵者，南非警方發言人薩巴塔（Sabata Mokgwabone）提到，目前已經在調查這起犯罪，但還沒有逮捕任何人。

「Predators Rock」是官方註冊的繁殖場，過去曾是公開的動物園，但去年發生有動物被下毒的事件後，不再對外開放。在南非，仍然有許多傳統的「巫醫」相信可以用獅子的器官來治病，或是帶來好運。

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