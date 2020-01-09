LIVE／川普公開說話了！　回應伊朗空襲美軍駐伊拉克基地

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

伊朗空襲美軍駐伊拉克基地，報復美軍擊殺伊朗高階將領蘇萊曼尼後。美國總統川普當地時間8日上午11時（台灣時間9日上午0時），首次在白宮大廳發表談話。

川普以「伊朗絕不允許擁有核武」開場，強調沒有任何美軍士兵或伊拉克公民在伊朗最近一次襲擊中喪命，一切都歸功於早期預警系統發揮功效。川普提他，伊朗「似乎已經退讓」。

川普提到擊斃蘇萊曼尼一事，稱蘇萊曼尼是「世界最大的恐怖分子」，形容他主導訓練包括真主黨在內的武裝部隊，對平民目標發動襲擊，並且利用土製炸彈等惡意殺傷數千名美軍。

川普又說，蘇萊曼尼必須為最近一次美軍成員在伊拉克遇襲，造成4人重傷1人死亡一事負責，並指控他一手策劃對美國住巴格達大使館的「暴力襲擊」。川普強調，蘇萊曼尼生前正計畫對美國發動另一場襲擊，「但我們阻止了他」。

川普再度批評2015年達成的伊朗核子協議存在缺陷，重申各國必須共同努力，重新與伊朗達成更好的協議，而伊朗必須放棄對核武的野心，並且停止支持恐怖主義行為。川普表示，針對伊朗的強力經濟制裁將會持續，必且將宣布更多制裁措施，直到伊朗「改變自身行為」為止。

川普說，「最後，對伊朗人民和領導人，我們希望你們擁有一個偉大的未來，這是你們應得的，一個繁榮、與各國和諧共存的未來。美國準備好與任何尋求和平的人攜手合作。」川普特別提到，「美國是世界第一的石油和天然氣生產國，我們不需要中東石油。」

川普原訂於美東時間上午11時於白宮發表談話，但延遲約30分鐘才現身。川普這段談話長度僅約10分鐘，結束並未回答任何提問及轉身離開。川普沒有提到有關烏克蘭航空班機在伊朗首都德黑蘭墜毀一事。