亞洲市場前景可期　大陸科技產業發展有機會領軍亞股反彈

▲ 滙豐中華投信於8日舉辦2020年投資展望記者會。（圖／匯豐中華投信提供）

記者李瑞瑾／台北報導

滙豐中華投信於昨（8）日舉辦2020年投資展望記者會，滙豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德（Bill Maldonado）表示，儘管全球經濟增長放緩以及不確定性增加，考量亞洲較為理想的經濟增速、堅實的企業基本面以及支援性的貨幣政策，2020年亞洲市場的前景依然可期；同時，鑒於部分風險資產類別處於評價水準之下，種種跡象顯示樂觀情緒和動能增強，亞洲股票及高收益債券的收益與估值依然有利，可帶來良好的投資機遇。

馬浩德說明，全球正處於週期性上升趨勢的環境當中，包括美、中、德等主要製造業大國的製造業逐漸帶動反彈，因此對於2020年的全球股市依舊維持正面的看法，意即經濟衰退較有可能是2021年或是之後的風險。

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而在持續去庫存化的過程中，即使需求小幅增加也可能在製造業中引起顯著的回升；幾項關鍵的週期性行業如亞洲科技和半導體產業已出現復甦跡象，隨著5G、人工智慧和電動汽車等新應用領域所帶動的需求，以及快閃記憶體景氣反轉的能見度提升，這些新興產業的展望也將有所改善。

馬浩德強調，預測美中貿易協議如何達成是一件極為困難的事情，甚至稱得上是個不可能的任務，但是近幾個月來，投資人對於貿易衝突相關的反應趨於和緩，轉而聚焦於其他的市場驅動因素，例如聯準會利率政策和全球成長指標。此現象部份歸因於市場不再仰賴難以預測的貿易協議，而是開始關注貿易局勢對於總經變數如工資成長和通膨的影響，以及其間接對於央行政策立場可能造成的衝擊。

在全球市場中，馬浩德認為亞洲仍相當值得注意，此因亞洲股票在2019年表現落後於其他地區，主要歸咎於投資人對於亞洲地區最大經濟體 ─ 中國大陸經濟放緩的擔憂，這在該資產類別中造成了引人注目的評價折價。

進入2020年，馬浩德表示，現階段對於風險性資產而言，市場定價仍相對具吸引力，特別是核心固定收益資產，預計亞洲股票的盈利增長將從過去兩年的低個位數水平回升，此將有助於縮小亞洲股票與成熟市場股票估值的差距，如果製造業復甦確實發生，或者中國大陸在2020年的成長回升，可能會看到亞洲股市出現實質性的反彈，並且可能是由中國大陸所領軍。

而受惠於中國大陸在岸市場流動性改善以及投資者的期望，全球投資者對於大陸市場的投資興趣依舊濃厚，其中科技產業具有政策利基、週期趨勢向上以及業績高確定性的市場優勢，滙豐中國科技精選基金經理人韋音如表示，在2020年中國科技產業的盈餘增速將領先其他產業，尤其中國A股的盈餘預計增長9%至12%，未來一年可持續關注電子、通信以及計算機等產業，科技發展將是大陸走向創新驅動的支撐點。