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圖／李佳芬代夫新北三重催票：相信韓國瑜一遍　不要被蔡英文騙兩遍

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▲▼李佳芬、侯友宜、朱立倫出席李翁月娥三重造勢。（圖／記者楊蕓攝）

▲李佳芬出席李翁月娥三重造勢晚會。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬8日晚間，出席無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥在三重舉行的「韓國瑜、李翁月娥三重大團結」造勢晚會，韓國瑜全國競選總部主委長朱立倫、新北市長侯友宜、高雄市副市長李四川等也都到場為李翁輔選，現場湧入超過千名支持者力挺。

▲▼李佳芬出席李翁月娥造勢晚會。（圖／記者楊蕓攝）

李佳芬致詞時提到韓國瑜「重啟特偵組」的主張，強調必須端正國內的官風，不能讓官員胡作非為，而老百姓需要安居樂業的生活，就需要清廉、有效能的政府，並感性的說「我先生不是一個偉大的人，但他是個踏實的人，非常能體恤民眾的人」，也向三重民眾懇託，大選結果兩天後見真章，決定了未來四年的生活，就算韓國瑜當選，但若立院支持韓國瑜的立委不夠，這個總統一樣「綁手綁腳」，強調一個好的人才一定要推向國會，才是老百姓之福，盼大家「再相信韓國瑜一遍，不要被蔡英文騙兩遍。」

▲▼李佳芬出席李翁月娥造勢晚會。（圖／記者楊蕓攝）

李佳芬說，很多不是政黨的問題，是人性的問題，她舉例，過去很多人說勤政愛民的民進黨不見了，他們在高雄有深深感受，韓國瑜到台南永康傾聽之旅，永康人第一句話就是「市長請你救救我們的淹水」，這代表他們看到高雄解決了淹水、登革熱，這也代表這些不是天災，而是人禍。

▲▼李佳芬、侯友宜、朱立倫出席李翁月娥三重造勢。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼李佳芬、侯友宜、朱立倫出席李翁月娥三重造勢。（圖／記者楊蕓攝）

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韓國瑜李佳芬2020大選2020大選韓國瑜

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