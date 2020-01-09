　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨支持者期待已久的「韓國瑜凱道勝利晚會」將在9日晚間盛大登場。韓國瑜競選總部總幹事曾永權表示，15個執政縣市長將力挺韓國瑜，加上北、北、基、桃共27位立委候選人將到場，凝聚黨員力量，在最後關頭決戰凱道、拚人氣！另外，九合一大選與立委補選時被稱為「國民女神」、「超強吸票機」韓冰確定不出席，也不會以連線、影片的方式現身。

凱道勝利晚會被視為台北的選前之夜，黨主席吳敦義在中常會表示，凱道是關鍵，一定要擴大範圍，集中選票、力挺韓國瑜當選。台北市黨部主委黃呂錦茹則表示，這場大造勢等同台北市的選前之夜，也能反映出北部的選情，因此地方黨部會全力配合，黨員與支持者都認為「輸人不輸陣」，一定排除萬難到場支持，目前已發出邀請的團體反應都很熱烈，估計晚間可衝破30萬人。

在動員令下達後，國民黨全黨上下兵分兩路，大台北地區的縣市黨部分進合擊，向各方發出通知，透過地方組織系統、網路社群宣傳，空戰、陸戰同時開打，全力邀請支持者參與，希冀在選前的台北最終場造勢激出超高人氣，聚集凱道。

▲凱道造勢文宣。（圖／讀者提供）

▲凱道造勢晚會的網路文宣。（圖／讀者提供）

雙北地方黨部皆表示沒有租遊覽車動員，但不排除外縣市的支持者會自發性包車北上。地方人士也表示，其實韓國瑜的場子根本不需要動員，韓粉都會自製電子傳單，廣邀親朋好友，「他們line、FB傳一傳就幾萬人來了！黨部也沒有錢可以租遊覽車，現在只剩民進黨在玩動員那一套。」

韓國瑜陣營將在勝利晚會展現出三大訴求：一、號召百萬庶民上街頭。二、藍軍大團結，知識青年大集結。三、夜襲歌詞密碼啟動。韓國瑜也親自宣誓，「1月9日正式密碼啟動！」所有支持韓國瑜好朋友已經等這一刻非常長的時間，如同夜襲最後四句歌詞密碼「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。

▲▼0107韓國瑜宜蘭運動公園旁公園路的造勢場，下午2時20分許，主辦單位宣稱現場人數突破4000。（圖／記者游芳男攝）

▲韓國瑜輔選立委候選人聯合造勢。（資料照／記者游芳男攝）

曾永權指出，「1月9日凱道大會師、勝利晚會」，15位黨籍縣市長包括侯友宜、盧秀燕全出席，力挺韓國瑜，此外，北北基的立委候選人將合體登場，歷任黨主席連戰、馬英九以及現任主席吳敦義也都會到場力挺。台北市黨部主委黃呂錦茹與李乾龍表示，雙北已經做好最後的衝刺準備，請選民拭目以待。

另外，外界始終關注韓國瑜一家人是否「大合體」，日前立委許淑華在受訪時透露，1月9日的凱道造勢活動，李佳芬和超強吸票機韓冰都可能會出現，與韓國瑜合體；但是，韓國瑜夫婦多次在公開受訪時表示，這場選舉讓他們一家人遭到鋪天蓋地的抹黑，李佳芬更表示，父母最大的目標就是照顧自己的孩子，保護孩子是天經地義，如果今天這是一場正常的選舉，孩子站出來無可厚非，並感謝外界對女兒的疼愛。

另有一說，是因為全家合體消息被提前曝光，因此取消，但最後是否會以連線或錄影的方式現身，韓辦再8日晚間僅表示，目前沒有這項規劃。

▲韓國瑜女兒韓冰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜女兒韓冰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲「超強吸票機」韓冰於去年立委補選時掃街輔選，創造超高人氣、擠爆三合夜市。（圖／記者林敬旻攝）

韓陣營在8日拋出「蹲低只為了跳高，信號已響，出來投票」號召千軍萬馬來相見，韓國瑜自從政見會開始，不斷提醒選民，必須換人執政、拯救被掏空的台灣，大選結束後，韓國瑜將馬上面臨罷免危機，他也將藉由這場造勢，統整自己擔任高雄市長之後的政績。

其中，包括農漁產花卉外銷訂單(含MOU)達94億，拆陸橋、填平地下道、都市景觀縫合；雨水箱涵破損236處已修復170處、路平改善刨鋪388條道路；優化捷運路線，改善偏鄉公共運輸，首創公車式小黃動態查詢系統等，韓國瑜都會藉此機會重申，增加高雄市民信心。

ET快訊
批韓國瑜最力的趙少康轉挺韓　前國代曝凱子大道77億：真相令人
全台限量1萬個！全聯推出超狂福袋　「外包裝太扯」驚呆婆媽圈
東吳情侶雙屍悲劇！21歲主唱男大生尋死　女友返家見屍蓋眼也走
哈利梅根退居幕後！　突襲聲明「卸下資深皇室成員身分」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

倒數2天追楚瑜／宋楚瑜上午桃園車隊掃街、拜廟　下午回防新北

倒數2天追國瑜／百萬庶民站出來！韓國瑜與蔡英文較勁　直攻凱道辦造勢

夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

「比我的影片重要一百倍」　法國網紅拜託台灣人要去投票

諷南投選情「完全不對等」　謝龍介、李佳芬推薦文挺馬文君

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

高雄「貪食蛇」再現！為韓衝選票 韓粉組車隊造勢...旗海覆蓋街頭

林予晞《天堂的微笑》得腦瘤看不見了！　修杰楷要求拿掉小孩：想要妳一直陪我

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

倒數2天追楚瑜／宋楚瑜上午桃園車隊掃街、拜廟　下午回防新北

倒數2天追國瑜／百萬庶民站出來！韓國瑜與蔡英文較勁　直攻凱道辦造勢

夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

「比我的影片重要一百倍」　法國網紅拜託台灣人要去投票

諷南投選情「完全不對等」　謝龍介、李佳芬推薦文挺馬文君

學測國文拿高分　補教師題得分重點「十年考古題、古文三十篇、文意理解」

JHBL／讚聯賽和現代籃球接軌　顏行書：進攻意識有提升

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

伊朗私訊美國「好我們幹完了」　川普政府新風向：空襲刻意避開美軍密集地

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片REAL3　強攻臉部辨識、2020年中量產

10隻獅子遭屠殺奪16命！歹徒翻牆餵毒雞肉後「鼻爪直接割走」

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

若蔡英文連任　他預言這三種人超開心

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

湖南公民記者佐拉燒大陸護照　呼籲珍惜民主

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

謝龍介、李佳芬相挺南投馬文君

圖／李佳芬代夫新北三重催票

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

砂石案　李日貴告4家媒體12名記者

把「王小姐」請出來？韓國瑜：可商量

北漂正妹專訪／韓國瑜的日本匠人精神

韓國瑜：我選總統不顧台灣難道顧菲律賓？

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

更多熱門

相關新聞

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

目前定居台灣、在YouTube擁有61萬訂閱戶的法國網紅「酷（Ku）」日前在臉書粉專表示，雖然他是沒有投票權的新住民，但拜託大家1月11日能去排隊投票，並表示：「台灣開放民主投票的時間也沒有很長，希望大家不要忘記這是每一個人的權利與義務，可以決定我們的台灣要往哪一個方向發展。」

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

謝龍介、李佳芬相挺南投馬文君

謝龍介、李佳芬相挺南投馬文君

余天合體館長直播！曝余苑綺化療情況

余天合體館長直播！曝余苑綺化療情況

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨凱道

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面