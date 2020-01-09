夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨支持者期待已久的「韓國瑜凱道勝利晚會」將在9日晚間盛大登場。韓國瑜競選總部總幹事曾永權表示，15個執政縣市長將力挺韓國瑜，加上北、北、基、桃共27位立委候選人將到場，凝聚黨員力量，在最後關頭決戰凱道、拚人氣！另外，九合一大選與立委補選時被稱為「國民女神」、「超強吸票機」韓冰確定不出席，也不會以連線、影片的方式現身。

凱道勝利晚會被視為台北的選前之夜，黨主席吳敦義在中常會表示，凱道是關鍵，一定要擴大範圍，集中選票、力挺韓國瑜當選。台北市黨部主委黃呂錦茹則表示，這場大造勢等同台北市的選前之夜，也能反映出北部的選情，因此地方黨部會全力配合，黨員與支持者都認為「輸人不輸陣」，一定排除萬難到場支持，目前已發出邀請的團體反應都很熱烈，估計晚間可衝破30萬人。

在動員令下達後，國民黨全黨上下兵分兩路，大台北地區的縣市黨部分進合擊，向各方發出通知，透過地方組織系統、網路社群宣傳，空戰、陸戰同時開打，全力邀請支持者參與，希冀在選前的台北最終場造勢激出超高人氣，聚集凱道。

▲凱道造勢晚會的網路文宣。（圖／讀者提供）

雙北地方黨部皆表示沒有租遊覽車動員，但不排除外縣市的支持者會自發性包車北上。地方人士也表示，其實韓國瑜的場子根本不需要動員，韓粉都會自製電子傳單，廣邀親朋好友，「他們line、FB傳一傳就幾萬人來了！黨部也沒有錢可以租遊覽車，現在只剩民進黨在玩動員那一套。」

韓國瑜陣營將在勝利晚會展現出三大訴求：一、號召百萬庶民上街頭。二、藍軍大團結，知識青年大集結。三、夜襲歌詞密碼啟動。韓國瑜也親自宣誓，「1月9日正式密碼啟動！」所有支持韓國瑜好朋友已經等這一刻非常長的時間，如同夜襲最後四句歌詞密碼「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。

▲韓國瑜輔選立委候選人聯合造勢。（資料照／記者游芳男攝）

曾永權指出，「1月9日凱道大會師、勝利晚會」，15位黨籍縣市長包括侯友宜、盧秀燕全出席，力挺韓國瑜，此外，北北基的立委候選人將合體登場，歷任黨主席連戰、馬英九以及現任主席吳敦義也都會到場力挺。台北市黨部主委黃呂錦茹與李乾龍表示，雙北已經做好最後的衝刺準備，請選民拭目以待。

另外，外界始終關注韓國瑜一家人是否「大合體」，日前立委許淑華在受訪時透露，1月9日的凱道造勢活動，李佳芬和超強吸票機韓冰都可能會出現，與韓國瑜合體；但是，韓國瑜夫婦多次在公開受訪時表示，這場選舉讓他們一家人遭到鋪天蓋地的抹黑，李佳芬更表示，父母最大的目標就是照顧自己的孩子，保護孩子是天經地義，如果今天這是一場正常的選舉，孩子站出來無可厚非，並感謝外界對女兒的疼愛。

另有一說，是因為全家合體消息被提前曝光，因此取消，但最後是否會以連線或錄影的方式現身，韓辦再8日晚間僅表示，目前沒有這項規劃。

▲「超強吸票機」韓冰於去年立委補選時掃街輔選，創造超高人氣、擠爆三合夜市。（圖／記者林敬旻攝）

韓陣營在8日拋出「蹲低只為了跳高，信號已響，出來投票」號召千軍萬馬來相見，韓國瑜自從政見會開始，不斷提醒選民，必須換人執政、拯救被掏空的台灣，大選結束後，韓國瑜將馬上面臨罷免危機，他也將藉由這場造勢，統整自己擔任高雄市長之後的政績。

其中，包括農漁產花卉外銷訂單(含MOU)達94億，拆陸橋、填平地下道、都市景觀縫合；雨水箱涵破損236處已修復170處、路平改善刨鋪388條道路；優化捷運路線，改善偏鄉公共運輸，首創公車式小黃動態查詢系統等，韓國瑜都會藉此機會重申，增加高雄市民信心。