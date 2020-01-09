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忠泰大美社區打造智慧樓宇2.0　獲頒亞太智慧樓宇發展協會認證

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忠泰大美社區打造智慧樓宇2.0　獲頒亞太智慧樓宇發展協會認證（圖／分眾傳媒提供）

▲忠泰大美社區朝智慧樓宇邁進，獲得亞太智慧樓宇發展協會認證的殊榮。（圖／分眾傳媒提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著科技快速發展，「智慧城市」已成為全球熱烈討論與發展的議題。位於台北市內湖區的忠泰大美社區，主委陳琪靜為打造更趨完美的居住環境，積極推動樓宇智慧化，近期安裝了最新型的社區電子佈告欄，達到綠能無紙化、促進住戶交流、改善居住品質及提升社區質感，不僅在「臺北市108年度優良公寓大廈評選活動」中獲得第3名佳績，也獲得亞太智慧樓宇發展協會認證的殊榮。

忠泰大美社區位於內湖美麗華商圈，原本就是知名好宅。社區陳主委表示，居民都非常支持智慧科技化，也響應綠能無紙政策，今年甫安裝數位佈告欄，就參與了優良公寓大廈評選，未來期望透過增設便民項目，繼續為社區盡一份心力。

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忠泰大美社區打造智慧樓宇2.0　獲頒亞太智慧樓宇發展協會認證（圖／分眾傳媒提供）

近來崛起的數位佈告欄外型簡潔俐落，採取無紙化呼應環保趨勢，不僅優化大樓環境，還能獲得津貼額外增加管委會收入，讓許多住宅紛紛採用。忠泰大美社區裝了數位佈告欄後，亞太智慧樓宇發展協會認為，管委會公告被看完的比例大大提升，有助社區溝通傳達，住戶也可以透過佈告欄上的商務資訊直接掃QRcode網購民生用品，增加許多便利性。

分眾傳媒董事長林昱提到，未來民眾能夠善加利用等待電梯的時間，並透過電梯資訊平台連結新科技，讓電梯螢幕能夠整合市政、警政、防災應用，提高社區安全。此外，為達成智慧樓宇創新2.0服務，之後也將透過5G科技應用，全力結合軟硬體升級，搭配資訊共享策略，建立智慧服務的國際化及形象，有效促進產業資訊國際化，加速經濟轉型，擴大智慧樓宇軟硬體等相關資訊服務市場。

亞太智慧樓宇發展協會為非營利社會團體，協會的設立是以智慧創新服務為核心定位，配合政府政策提升商辦及住宅大樓的現代化與競爭力，積極推動落實智慧樓宇發展工作，打造一流智慧城市，進而與國際趨勢接軌。第一屆理事長由台北市議員林瑞圖擔任，東吳大學法學院暨法律學系專任副教授余啟民為副理事長。

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