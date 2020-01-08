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漢來美食：「2020是充滿動能的一年！」　多品牌佈局全台拓點

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▲漢來海港品牌長劉子銘（圖中）表示，獨家引進的美國歷史最悠久「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，除了為自助餐營運加分外，未來也有展店規劃，可望成為集團成長新動能。（圖／漢來提供）

▲漢來海港品牌長劉子銘（圖中）表示，獨家引進的美國歷史最悠久「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，除了為自助餐營運加分外，未來也有展店規劃，可望成為集團成長新動能。（圖／漢來美食提供）

記者林淑慧／台北報導

邁入企業尾牙旺季，漢來美食表示，今年仍將以多品牌拓點為營運目標，包括新開出的超市型火鍋、輕蔬食、湯包，以及海港自助餐都有展店的規劃，挾集團龐大的經濟規模及採購優勢，打造優於其他競品的品牌競爭力，看好2020年仍是充滿動能和衝勁的一年。

漢來美食同時發佈最新財報，2019年12月單月合併營業收入為3.46億元，較上月成長13%，與去年同期成長4.5%；去年第4季合併營收為9.4億元，與前年同期成長12.4％；2019年全年營收為37.75億元，較前年同期增加3.16億元，成長幅度9.1%。單月、單季及全年度均破歷史同期新高。

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漢來美食主管表示，2019年11月初於高雄漢神百貨美食街開出全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」、輕蔬食「五梅先生」，11月中旬又有漢來上海湯包第3家分店於桃園台茂購物中心加入營運，加上12月仍有百貨/購物中心周年慶及歲末尾牙旺季的加持，因此12月營收較上月有二位數以上的成長幅度。

不過，因本館海港創始店在當時以嶄新姿態重新開幕，創造出驚人成長量，業績超標甚多，今年雖仍超前內部目標但未達去年之巔，因此2019年12月營收年增率僅有個位數成長。

另外，因高雄兩館的國際宴會廳今年12月相較去年同期，落在星期六、日宜嫁娶的吉日及大吉日由７天減少為２天，使得婚宴桌數減少而影響業績貢獻，所幸漢來美食業務團隊發揮在地經營的實力，今年爭取到更多企業尾牙的桌數來維持營收及獲利的穩定。

展望後市，漢來美食表示，即將到來的農曆新年也可望為集團再創一波營收高峰，高雄漢來飯店及巨蛋會館推出的百席大團圓圍爐宴，目前已全數預訂一空，加上每年外賣的上千組佛跳牆、頂級雞湯鍋等年菜，今年的預訂量也都已達標，挹注集團營運表現可期。

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