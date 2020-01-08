翔宇調整中國大陸業務布局　上櫃計畫暫延

▲翔宇旗下美容保養品「DV TOKYO」。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）今（8）日表示，考量中國大陸市場整體經濟及競爭環境，公司仍將持續調整經營策略與市場布局，以提升整體競爭力，因此暫時延後申請上市櫃的計畫，待業務整頓完成後再擇機提出申請。

翔宇表示，2019年前3季合併營收為14.5億元，年增6.05％，受惠於集團旗下DV保健品與保養品兩大業務的銷售範疇持續擴張，尤其在去年第2季成功將DV TOKYO保養品推上中國大陸電視購物台及電商平台後，帶動保養品營收以倍數增長，推升稅後每股盈餘(EPS)達3.19元。

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展望2020年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，創造旗下DV各項業務良好的發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注，除了DV保健食品包括「醇養妍」、「喜樂纖」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」、「纖先暢」、「枸杞葉黃素飲」等數款的銷售表現，以及美容美體「Déesse Vivante笛絲薇夢」SPA銷售體驗館穩定發展，雙雙貢獻集團穩健營收成長的基礎。

此外，DV保養品方面，翔宇持續擴增新保養品項、拓展新銷售通路，為整體營收注入成長的新活水，同時仍持續透過落實知名代言人與大數據分析之精準行銷策略的結合，強化DV於兩岸市場的品牌力，以期帶動各銷售通路拉貨力道的增加，提升DV於美容保養市場占有率的表現。