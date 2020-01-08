瓦城去年營收49億元再創新高　年增13.92%續創雙位數成長

▲瓦城泰統集團旗下第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」，主打50餘款異國啤酒與網美氣泡飲品，以泰式餐酒風格搶市，可望為集團再添成長新動能。（圖／瓦城提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統今（8）日發佈最新財報，2019年全年累計近49億元台幣，不僅以13.92%的年增率持續創雙位數成長，營收更是連續八年締造歷史新高紀錄。

展望後市，瓦城泰統集團表示，今年將全力達陣「3-3-6-8」計畫，在2020年新展店目標為30家以上，持續集團店數雙位數成長。

請繼續往下閱讀...

瓦城泰統表示，自2018年起持續加速展店佈局，成功帶動集團總體來客數攀升，加上2018下半年逐步拓展的外送業務，推助2019年營收成長；集團截至2019年12月底，已完成19家新展店，店數成長15%，推升單月營收近達4.10億元台幣，年增5.75%，再創歷年同期新高。

另外，遠百信義A13日前試營運，瓦城泰統集團受邀進駐雙品牌，包含旗下全新第八品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」全球首店，及全新店型湘菜品牌「1010湘食堂」，展現集團品牌的高度集客力，與佈局通路的競爭優勢。

其中，「月月Thai BBQ泰式燒烤」於百貨試營運首日更創下驚人營運佳績，開幕30分鐘皆旋即滿座，單日還有超過80組候位顧客，可望為集團導入更多新客群，與增添再一強勁的展店動能。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，過去營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長、現金股息配發率近五年來平均接近90%。持續受惠展店效益及既有店穩健表現下，集團同步展現對成本費用精準控管，2019年營運整體表現具有高度信心在營收、獲利表現持續創高。