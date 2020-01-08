達爾膚2019年營收達10億元　年增5.32％

▲達爾膚董事長吳奕叡。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

達爾膚（6523）今（8）日公布2019年12月合併營收為6,001.2萬元，年減6.96％，主要是因為對大陸公司的會計處理依國際財務報導準則規定自2019年11月起將不併入合併營收中，使得二期營收比較之基期不同，但在台灣地區營收成長下，中和整體營收年減率的表現；累計2019年全年合併營收為10.1億元，年成長5.32％。

達爾膚表示，2019年致力提升DR.WU於兩岸的品牌力、強化消費者對於達爾膚產品的專業醫美認同度，不僅透過亞洲權威皮膚科醫生累積超過40年豐富臨床經驗，傳遞專業醫美保養肌膚的知識，在兩岸市場展現台灣NO.1醫美保養品牌的專業深度與產品口碑。

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達爾膚指出，秉持以「高效能、低敏感」之研發精神，陸續推出全新潤透光美白系列商品及經典玻尿酸保濕系列的升級等，並透過精準行銷策略的落實，在兩岸市場遞出良好的銷售表現，是挹注達爾膚全年整體營收仍保持年成長的重要關鍵。

達爾膚分享，觀察在2019年的尾聲，兩岸電商平台再祭出最後一波「雙十二」年終優惠活動，夾帶網紅、KOL等影響力搶攻市場商機，成功創造各平台的銷售業績持續提升，而從年末全球電商陸續舉辦的線上購物盛典來看，消費者的購物型態已有明顯轉型，儼然成為各家零售業的新戰場。

達爾膚進一步表示，目前台灣的布局，除了強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含實體的屈臣氏、康是美、寶雅，以及MOMO購物網、YAHOO購物中心、蝦皮拍賣，也積極透過消費者親身體驗的分享，提升網路討論度，加深DR.WU的品牌力，以期持續擴大產品的市場占有率。

展望今年第一季，達爾膚今年將推出全新高端醫美保養系列，搶攻頂級保養市場，同時將在2月底公布全新品牌代言人，雖然大陸公司依照國際財務報導準則之規定會計處理改採權益法認列投資損益，營收將不併入合併營收中，影響今年營收的基期不同，但並不影響公司整體損益，可望隨著合作夥伴調整大陸市場通路的經營模式效益逐步浮現。