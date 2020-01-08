陽明海運新增台灣－日本關西航線　今年營運可望更上一層樓

▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

為擴大亞洲區域航線服務網路，陽明海運今（8）日宣佈將新增台灣-日本航線(下稱”JCH”)。航線靠港自台灣高雄(Kaohsiung)出發，依序靠泊日本大阪(Osaka)、神戶(Kobe)及福岡(Hakata)，新航線預計自本月26日開航。

陽明海運表示，藉由新增的JCH航線，將可縮短至少1至2天台灣至日本關西之貨物運送時間，同時配合既有的日本-新馬/越南航線(JMV)、日本-泰國-越南線(JTC)、日本-台港線(JTS)、日本-泰國線(JTX)、日韓-台灣-華南線(PAS)等航線，也可提供台灣往返日本更綿密具競爭力的直航貨儎運送服務。

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展望後市，依Alphaliner資料顯示，2020年預估供給成長為3.1%，需求成長為2.6%，供需預估已明顯拉近，且航運市場新船訂單已降至11%為歷史新低，加上今年新的環保法規實施後，供過於求的缺口可望逐漸收斂，法人看好陽明海運今年營運更上一層樓。

另外，陽明海運自前年起已有7艘高價長租船陸續屆期解租，去年亦有7艘以及今年有4艘的高價長租船也將陸續屆期解租，配合未來新船交付，將可大幅降低船隊營運成本。

為因應中美貿易戰與全球產業鏈的轉移變化，陽明海運將持續著重亞洲區塊的航線配置，且於明年THE聯盟的新成員加入後，將能有效提升航線服務品質及營運競爭力，THE聯盟長達10年的合作架構，更可提供客戶更穩定且長期的服務承諾，均有助於公司營運表現。