倍數漲粉！永豐銀大數位帳戶「大戶」　開戶數突破23萬

▲永豐銀數位帳戶快速長粉，從去年的9月底的11多萬戶，至今年1月5日已經突破了23萬戶。（圖／永豐銀提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀數位帳戶「大戶DAWHO」活儲利率1.1%，且上限高達百萬，不僅市場討論度高，也受年輕人的青睞。永豐銀表示，至1月5日止，該行數位帳戶「大戶DAWHO」用戶數突破23萬戶，平均年齡約33歲，已經成功擄獲年輕族群的芳心。

根據金管會統計，至去年9月數位帳戶開戶數已經達到了282萬戶，其中開戶數最高者是台新銀行，開戶數達到157萬戶；王道銀38萬戶；國泰世華37萬多戶；永豐銀則11萬戶，已經打敗華銀的8萬戶，成為數位帳戶中用戶數第4位。

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但是到了1月5日為止，永豐銀的數位帳戶用戶數已經達到了23萬戶，也就是說永豐銀的數位帳戶短短3個多月，是倍數成長，迅速漲粉。

永豐銀日前宣布，新台幣的活儲利率維持百萬元之內，享有1.1%；每人每月想跨行提款轉帳免手續費次數16次，以及信用卡的部份，國內現金回饋1%、國外2%，回饋無上限，綁定帳戶自動扣款及電子或行動帳單可以再加碼1%(上限1500元)，三大類指定通路還可以加碼5%（上限600元），優惠持續到今年6月底。

永豐銀行電子金融處處長黃品睿表示，「大戶DAWHO」數位帳戶自去（2019）年6月上市以來，持續聆聽消費者聲音，走入青年族群的生活圈，帶動整體開戶數提前達標，可見產品市場接受度極高，位居青年族群的首選理財工具。