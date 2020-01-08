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伊朗空襲可能「刻意避免擊殺美軍」　分析：作秀安撫國內情緒

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▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在德黑蘭向群眾發表談話。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭向群眾發表談話；與此同時，伊朗媒體聲稱空襲造成80美軍死亡，但無法提供任何佐證。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

伊朗8日清晨發射多枚飛彈攻擊伊拉克2處有美軍駐紮的基地，報復美軍上周擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。伊朗媒體單方面聲稱有80名美軍死亡，但未能提供相關佐證。美國媒體分析，伊朗很可能刻意讓飛彈避開有美軍人員駐紮的地點，實際上飛彈攻擊的作秀意味可能大過於報復意圖。

伊朗分別攻擊伊拉克中部的阿薩德空軍基地（Al-Asad）和伊拉克北部艾比爾（Erbil）的美國領事館附近地區。美國有線電視新聞網（CNN）資深國際安全編輯沃許（Nick Paton Walsh）分析，伊朗很清楚，美軍大多數部隊清晨時分都還在睡夢中，選在此時間點發動空襲，能最大程度降低誤殺在基地周邊活動人員的可能性。另外，伊朗也明白美國防空系統一直處於高度戒備狀態，因此如果德黑蘭的真正目標是殺傷大量美軍，那麼這次空襲顯得毫無意義。

CNN國際外交編輯羅伯森（Nic Robertson）也表示，伊朗如果真的想攻擊大量駐伊拉克美軍，還有其他更多更容易攻擊的目標，而阿薩德空軍基地整座設施偏遠且佔地寬廣，飛彈空襲此處的落點很可能在掩體周圍的荒野上，不太可能殺傷任何人。

CNN指出，伊朗甚至事先警告伊拉克軍隊勿接近美軍基地；美國官員也透露，美軍部隊接獲預警後，有足夠的時間進入演體內躲避空襲，種種跡象顯示，伊朗政府的真正目的，是想在不實際產生衝突的情況下，在伊朗國內留下「強硬空襲美軍」的印象。

空襲結束後，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在德黑蘭向歡呼群眾宣稱，這場空襲形同賞美國一個耳光，但伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）強調，空襲報復符合「比例」，除非美國讓局勢再升級，否則伊朗不會採取進一步行動。

美國目前正進行全面性戰損評估，美國總統川普預計美東時間8日上午11時（台灣時間9日上午0時）在白宮發表正式聲明回應。

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