東博資本私募基金以每股230元收購　昂寶5／28完成交割將下櫃

▲昂寶-KY今日召開重大說明會。（圖／記者余弦妙攝）

記者姚惠茹／台北報導

IC廠昂寶-KY（4947）今（8）日由總經理陳志樑與特助許國忠召開重大說明，宣布由東博資本私募基金（MagiCapital）以每股新台幣230元收購昂寶-KY所有股權，若以昂寶-KY今日收盤價219元計算，相當於溢價5.02%，並預計5月28日完成交割將下櫃。

根據公告內容，昂寶-KY今日召開董事會，決議通過昂寶與Orthosie Investment Holdings，以及收購方百分之百持股之子公司Euporie Investment Holdings進行反三角合併，由收購方支付現金對價予昂寶全體股東，以取得昂寶百分之百股份，預計主要經營團隊將持有收購方約17%之股權。

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昂寶-KY表示，本案完成後，昂寶電子每一普通股將可獲得新台幣230元之對價，此價格業經昂寶電

子之審計委員會委請獨立專家出具合理性意見書，且審計委員會亦依法就本案之公平性、合理性進行審議，其審議結果為此價格應屬合理。

昂寶擬於2020年第一季召開股東臨時會討論本案，本案之交割繫於先決條件均已成就，基準日暫定為2020年5月28日，昂寶-KY將於股東臨時會通過本案後，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止櫃檯買賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行。