中國回應伊朗轟炸美軍基地：情勢惡化「不符合任一方利益」

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗8日轟炸美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），號稱造成美軍80人死亡，200人受傷。對此中國外交部發言人耿爽在例行記者會上也對此表態，中東情勢惡化不符合任何一方利益，呼籲相關各方克制情勢降溫。

媒體提問指出，伊朗外長發推特稱，伊朗根據《聯合國憲章》第51條採取並結束了針對美基地的對等自衛措施，伊朗不尋求局勢升級或戰爭，但將保衛自己免受任何侵略，中方對此有何評論？

耿爽回應表示，當前中東地區形勢複雜敏感，中方一直高度關注相關事態的發展「我們呼籲有關方面保持克制」，中方一貫主張有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾分歧，共同維護地區和平穩定，「我們多次說過，中東地區的形勢進一步惡化，不符合任何一方的利益」，

耿爽強調，確保該地區的和平穩定，對全世界都至關重要，中方將繼續密切關注形勢的發展，同有關各方保持密切溝通，為推動局勢盡快實現降溫，妥善應對當前局勢發展發揮負責任的作用。

▲中國外交部發言人耿爽，回應伊朗轟炸美軍基地。（圖／翻攝自中國外交部）



媒體提問指出，對於伊朗稱空襲美軍基地係自衛，中方有何評論？

耿爽回應，對於當前事態，中方感到憂慮，「我們一貫主張有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾分歧，共同維護中東海灣地區的和平與穩定」。

媒體提問指出，考慮到中東軍事活動增加，中方是否會禁止民用飛機飛越伊朗、伊拉克空域？

耿爽表示，中國民航主管部門正密切關注地區航空安全形勢，具體情況可以向他們詢問，中方對當前中東局勢感到擔憂，希望地區局勢盡快降溫，這符合國際社會的共同利益。

伊朗因為美軍在巴格達國際機場，發動空襲炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），因此舉國悲憤誓言對美國進行報復，在當地時間8日凌晨轟炸美軍基地，伊朗官方雖然號稱造成美軍80人死亡，但是美國方面尚未傳出有人員死傷的消息。

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