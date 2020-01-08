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美伊衝突升溫！台股有驚無險　國安基金上緊發條防股市失序

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▲▼ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股8日早盤一度跌逾百點，讓投資人相當緊張。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

美伊衝突升溫，為有效因應伊朗最新情勢可能帶來各項衝擊，國安會今（8）日中午召開國安首長會議。財政部也有參與總統府的國安會議，該項會議財政部暨國安基金就近期股市情形、經濟基本面和可能面臨的風險進行分析與報告。

美伊衝突加劇，伊朗發射數十枚飛彈攻擊美軍基地，台股早盤一度跌逾百點，但是盤中有翻紅午後轉黑，終場收在11,817點、下跌63點或0.53%。

請繼續往下閱讀...

國安基金官員表示，會密切觀察股市的狀況，是否因為美伊衝突的升溫，而造成股市不理性下跌、或者失序的情況，若有此情形不排除召開臨時國安基金會議。

台股近日雖然下跌，但已經有收斂的情況，前日跌逾百點、昨（7）日下跌70多點、今日收盤僅下跌63點，情況逐步好轉。另外，外資賣超的情形也逐步減少，股市逐漸穩健，但是國安基金仍然緊盯國際的各種狀況，包含美伊的衝突、中美貿易戰的談判情形、以及中國大陸經濟情況，以防股市失序。

美伊衝突升高，為因應可能帶來各項衝擊，國安會中午召開國安首長會議，正式啟動國安機制，針對股匯市、能源供應、僑民的聯繫與保護，以及台海安全動態等進行討論，並依據各種可能發展，擬妥因應方案。據了解，會議中財政部僅就股市、經濟基本面與各種衝突和風險進行分析與報告。

總統府所召開的國安會議，總統府說明，此會議歷時約70分鐘，由國安會秘書長李大維主持，與會人員包括外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國安局局長邱國正、國防部副部長張哲平、經濟部政務次長曾文生、財政部常務次長阮清華、金管會副主委張傳章、中央銀行副總裁嚴宗大、國安會諮委施俊吉、傅棟成、陳俊麟及副秘書長蔡明彥等。

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