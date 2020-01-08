飛彈空襲美軍基地！「復仇即將開始」伊朗動手前口頭告知伊拉克總理

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）日前被美軍擊殺後，伊朗便揚言會復仇，當地時間8日凌晨發射數枚飛彈空襲伊拉克美軍基地，據稱釀成至少80人身亡。對此，伊拉克總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）指出，伊朗在動手前曾向他口頭表示，對於蘇萊曼尼暗殺的報復「已經開始」或者說「即將開始」。

綜合媒體報導，邁赫迪表示，關於伊朗的口頭訊息，對方僅表示空襲的地點只針對美軍的基地，但並沒有透露具體地點。與此同時，美國也與伊拉克軍方接觸，說明導彈落在阿薩德空軍基地等。

但是伊朗連夜襲擊美國軍事目標後，邁赫迪表示沒有收到任何來自伊拉克軍方或以美國為首的聯軍的傷亡報告。他又補充，已經做了必須的對內和對外溝通，以控制局勢，避免演變成大規模戰爭，否則伊拉克和中東地區將會是第一個受害者。此外，他強調，伊拉克拒絕一切侵犯主權行徑，以及在領土內的攻擊行動，並將繼續阻止衝突發生。

伊朗約於8日凌晨1時30分（美東時間7日下午5時30分）發動「烈士蘇萊曼尼行動」（Operation Martyr Soleimani），以多達22枚飛彈轟炸美軍在伊拉克北部的艾比爾（Erbil）一處基地與西部的阿薩德空軍基地（Ain al-Assad airbase），更威脅若美國反擊，下次可能瞄準美國本土。

美國聯邦航空總署（FAA）第一時間發布民航禁飛令，限制美國非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下令，禁止海外外交官與伊朗反對派組織會面，以免情勢加劇。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）隨後在推特上說明，不尋求情勢升溫或開戰，但會保衛國家不受侵略。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日晚間（台灣時間8日早上）發推特表示，「一切都好，目前正評估損失」，預告將於8日早上（台灣時間8日晚間）對此發表聲明。伊朗官媒稍晚宣稱，這波空襲至少造成80名美軍人員死亡、200人受傷，美軍設備也受損嚴重，但美方目前尚未證實。

▲伊拉克總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）。（圖／路透）



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