玉山金2019年獲利首破200億破紀錄　台新金、元大金每股賺逾1元

▲玉山金2019年稅後盈餘200.99億元，首破200億元關卡，再創歷年同期新高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

15家上市櫃金控公司近期陸續公布2019年12月及全年自結獲利，其中玉山金在各項業務穩健成長、保持優良資產品質下，單月稅後純益達12.1億元，2019年全年稅後純益達200.99億元，首度衝破200益元關卡，再創歷年同期新高。

玉山金最新公布2019年12月自結獲利，累計2019年稅後盈餘為200.99億元，較去年同期成長17.8%，每股盈餘達1.73元，創下歷年來同期新高。玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長，並保持優良資產品質。

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▲台新金去年稅後盈餘達144.86億元，每股稅後盈餘達1.19元。（圖／資料照）

台新金也發布最新自結業績，其中12月單月稅後盈餘為5.7億元，累計2019全年稅後盈餘144.86億元，年成長12%，累計每股稅後盈餘（EPS）1.19元。

台新金旗下台新銀行去年12月稅後盈餘2.05億元，在淨利息收入、淨手續費收入、投資交易收入均有成長下，全年累計稅後盈餘達118.19億元，年成長13%。

至於台新證券去年12月稅後盈餘1.85億元，較前月成長203%，也較前一年度同期成長225%，主要是當月承銷和潤上市案，導致收入顯著增加，帶動獲利成長；2019全年稅後盈餘6.41億元，年成長291%，獲利成長主要是因營業證券操作績效及承銷業務成長，使得營業證券淨利益與承銷業務收入增加。

元大金今天發布自結獲利，2019全年稅後純益205.69億元，年增率10.12%，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創新高。元大金控為綜合型的金控，旗下5家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長，整體經營規模顯著提升。

▼2019全年稅後純益205.69億元，全年每股稅後純益1.76元。（圖／資料照）

