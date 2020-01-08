信義計畫區最後「地王」！世貿三館預計20日公告招標　底價250到300億元

▲信義計畫區有大的面積地上權案標售，將引起壽險業的注意。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

國產署今（8）日召開世貿三館地上權審議小組，預計在1月20日農曆年前公告招標，3月30日決標。根據國產署規劃，權利金底價大約250億元到300億元，租金大約是4.5%，其中1%是浮動利率、3.5%是固定利率。

國產署預計在1月20日公告招標世貿三館地上權，目前該地的市值是500億元，這次權利金是訂於市值的五成，所以底價在250億元到300億元。租金的部份為4.5%，其中1%是浮動者，3.5%是固定利率，是國有地上權最大標售案。

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相較於近期標售的信義行政中心，招標金額為159億元，每坪標脫價格為744萬元，租金為5%，3%是浮動、2%是固定，業者預估因為世貿三館的單坪標脫金額將會比信義行政中心更高，有機會在該地區創下新高價。根據了解，世貿三館的土地面積約有5000坪，建蔽率50%、容積率560%，是目前信義計畫區內最後，也是最大的一塊地。

普華國際不動產總經理田揚名表示，因為世貿三館的地點鄰近君悅飯店、台北101，且又比微風南山更接近信義計畫區核心，所以未來如果標脫的話，低樓層的部分將朝辦公室規劃，預估未來的租金行情會每坪在5000元到6000元，與台北101一較高下；較高樓層的部分則會規畫為頂級飯店，商機也是十分可期。

至於原本展覽業者希望世貿三館可以保留部分區域作為展場之用，但是國產署考量產權完整性和未來回收的作業程序；而且台北市的展覽區域如果以中小型展場來說足夠使用，且各種展場也要因應各城市的需求，所以國產署這次規畫裡，合約中並不會要求業者的規劃展場的使用面積。