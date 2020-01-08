美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

▲ 伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

韓國外交部今天就伊朗革命衛隊攻擊美國駐伊拉克阿薩德空軍基地一事，表示正在關注事態發展，情況尚未到考慮撤僑的地步；南韓外交部官員已飛抵約旦安曼，進行護僑工作。

南韓聯合新聞通訊社報導，伊朗革命衛隊當地時間8日凌晨向駐伊拉克美軍基地等地發射數十枚地對地飛彈，革命衛隊隨後宣佈，此舉是針對美國擊殺聖城部隊 （Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的報復行動。

南韓外交部表示，遭襲地區距離南韓企業所在地150公里以上，韓企暫時不會受影響。

南韓政府正觀察局勢變化並制定各階段的應對措施 。南韓外交部已於5日成立應變小組，啟動24小時監控機制，外交部在外同胞領事室長李相鎮今天已飛抵約旦安曼護僑。

根據統計，截至今年1月，在伊拉克的南韓公民達 1570人，其中多數為大型建築公司員工，這些公司均坐落於伊拉克中部地區，與遭到襲擊的城市相距較遠。另有290多名公民居留在伊朗、700多人居留在美國盟邦以色列、150多人居留在真主黨活動的黎巴嫩。

韓國國防部相關人士今天也表示，正與美方交換情報，密切注視伊朗革命衛隊報復攻擊美國駐伊拉克阿薩德空軍基地的事態發展。

南韓國防部和合同參謀本部已要求南韓駐阿拉伯聯合大公國的兄弟部隊（Akh Unit）和駐黎巴嫩東明部隊留意官兵的人身安全。

南韓輿論界推測，南韓可能在局勢告急時，借調駐韓美軍兵力或裝備轉赴中東。不過，南韓國防部官員說 ，借兵可能性不大。