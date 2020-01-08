央行第19屆理事會屆滿　新一屆理事會新增6人本月27日上任

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行第19屆理事會理事任期自1月26日屆滿，第20屆名單新增五位新任理事、一位常務理事，任期自109年1月27日至114年1月26日止。

依據《中央銀行法》第5條規定，央行設理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。

請繼續往下閱讀...

央行第19屆理事於1月26日屆滿，第20屆理事會成員經總統派任，央行副總裁嚴宗大、陳南光、合庫董事長雷仲達為理事並為常務理事。

農委會主委陳吉仲、台糖董事長陳昭義、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭、東華大學財務金融系教授林金龍、中經院院長陳思寬、清華經濟系教授黃朝熙、台經院院長張建一、台大經濟系特聘教授陳旭昇等人為理事，任期均自109年1月27日至114年1月26日止。加上現任央行總裁揚金龍、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津三人，第20屆央行理事會共15名理事。

在人事異動中，雷仲達為新任常務理事，陳昭義、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一五人為新任理事。

央行表示，本屆（19屆）理事會對本行貨幣、信用、外匯政策之審議及業務計畫之核定等，貢獻良多，使本行順利達成中央銀行法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。