街口「託付寶」拚年後上線　金管會：釐清定位後可走沙盒或試辦

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

街口「託付寶」廣告惹議，街口集團執行長胡亦嘉今（8）日說明產品架構，爭取最快年後上線，證期局對此表示，創新服務模式或架構，必須先釐清其定位，才能決定適合以監理沙盒或申請試辦等方式來進行。

街口原定近期上線的台版餘額寶「託付寶」，廣告宣稱「可享有1.5%年化收益率」，踩到金管會紅線。街口集團執行長胡亦嘉昨親天自拜會金管會，承諾未來業務將會在適法的情況下進行。

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胡亦嘉今天說明「託付寶」營運模式，讓用戶可用街口帳戶申請基金，再以「託付寶」連結基金，同時也打出1.5%年化收益率，也就是基金若轉不到1.5%時，將由街口金融科技公司補貼到1.5%，不過若是基金賺逾1.5%，多餘的部分將列入託管帳戶，目前規劃是託管專戶初期目標設定為2億元，並採取多退少補的機制，希望該服務爭取最快年後上線。

金管會證期局對此表示，街口金融科技的主管機關是經濟部，不過如今要進入高度監理的金融業，必須先釐清自身的定位，無論是服務模式，或是架構，屬於哪一類型的金融機構，再來看突破法規的所在，最後選擇採取監理沙盒或申請試辦的方式來實驗。

舉例來說，好好投資是走監理沙盒的方式，透過區塊鏈的技術做基金交換業務，只要投資人加入會員，就可以基金換基金，而好好投資的定位則是在證券商，一旦未來試辦成功，屆時將考慮是否要修正法規。

至於街口託付寶主打年化收益率1.5%，證期局強調，基金是一種投資，任何投資都會有風險，本來就是有賺有賠，因此不論是以何種方式，都不能承諾保證收益。

此外，胡亦嘉今天也說明，由於街口投信董事長已經不是董事，一般來說會由副董事長代理，因此代理董事長一切合法，預計本周會召開董事會，並依規定上報金管會。金管會證期局指出，正常流程須經董事會通過，上報金管會後才會進行專業資格、適格性的審查，最後予以准駁，強調投信事業管理大眾資金，屬於高度監理事業，因此投信的董事長與總經理都需經過審查。