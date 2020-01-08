群益期貨展望2020全球經濟　通膨議題成關注焦點

▲群益期貨董事長孫天山。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

隨著中美貿易戰第一階段協議達成共識，對於今年全球經濟展望，群益期貨預估，美元匯率偏弱，人民幣應不會出現去年大貶狀況，今年也須關注通膨議題。群益期貨董事長孫天山今（8）日表示，美股今年多頭是否會延續、金融市場是否過熱，也是市場關注的焦點，但對於今年市場仍充滿信心。

群益期貨表示，由於避險情緒下降，避險類商品如黃金、日圓、公債走勢疲軟，反觀因為聯準會對於升息的態度不繼續堅持，弱勢美元下讓非美貨幣有所表現，其中英鎊更是在長期低迷中物極必反，首相強森獲得了極高的支持率，此外澳幣等原物料貨幣也相當有戲可看，是2020年的潛在明星球員。

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群益期貨研究發展部資深協理許績慶說，中美將在15日簽署第一階段協議，未來或許還會有第二或第三階段協議，但美國總統川普今年還有連任選戰要打，今年也是中國規劃達成建設全面小康社會最終年，中美雙方都有任務要達成，因此預估中美會好好談。

▼群益期貨研究發展部資深協理許績慶。（圖／記者余弦妙攝）

另外，許績慶表示，去年10月起聯準會（Fed）每月開始購買短債，當鈔票越印越多，貨幣越來越不值錢，今年美元匯率恐持續偏弱，人民幣應該不會出現如同去年大幅貶值的情況。

最後，許績慶提醒，通膨議題將會是今年關注焦點，此外全球氣候趨於極端，原物料期貨市場價格可能也會出現明顯變化。

這點，孫天山也說，黃金價格創7年來新高，原油價格也持續上揚，原物料期貨市場包括黃豆、玉米、小麥價格似乎蠢蠢欲動，今年全球物價是否通膨，有待觀察。

