　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

群益期貨展望2020全球經濟　通膨議題成關注焦點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼群益期貨董事長孫天山。（圖／記者余弦妙攝）

▲群益期貨董事長孫天山。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

隨著中美貿易戰第一階段協議達成共識，對於今年全球經濟展望，群益期貨預估，美元匯率偏弱，人民幣應不會出現去年大貶狀況，今年也須關注通膨議題。群益期貨董事長孫天山今（8）日表示，美股今年多頭是否會延續、金融市場是否過熱，也是市場關注的焦點，但對於今年市場仍充滿信心。

群益期貨表示，由於避險情緒下降，避險類商品如黃金、日圓、公債走勢疲軟，反觀因為聯準會對於升息的態度不繼續堅持，弱勢美元下讓非美貨幣有所表現，其中英鎊更是在長期低迷中物極必反，首相強森獲得了極高的支持率，此外澳幣等原物料貨幣也相當有戲可看，是2020年的潛在明星球員。

請繼續往下閱讀...

群益期貨研究發展部資深協理許績慶說，中美將在15日簽署第一階段協議，未來或許還會有第二或第三階段協議，但美國總統川普今年還有連任選戰要打，今年也是中國規劃達成建設全面小康社會最終年，中美雙方都有任務要達成，因此預估中美會好好談。

▼群益期貨研究發展部資深協理許績慶。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼群益期貨研究發展部資深協理許績慶。（圖／記者余弦妙攝）

另外，許績慶表示，去年10月起聯準會（Fed）每月開始購買短債，當鈔票越印越多，貨幣越來越不值錢，今年美元匯率恐持續偏弱，人民幣應該不會出現如同去年大幅貶值的情況。

最後，許績慶提醒，通膨議題將會是今年關注焦點，此外全球氣候趨於極端，原物料期貨市場價格可能也會出現明顯變化。

這點，孫天山也說，黃金價格創7年來新高，原油價格也持續上揚，原物料期貨市場包括黃豆、玉米、小麥價格似乎蠢蠢欲動，今年全球物價是否通膨，有待觀察。
 

ET快訊
越晚越冷！「2地區」急凍11°C　冷空氣最強時刻到
熱戀5個月就領證！正妹博士婚後發現「老公是Gay」心碎跳樓身
等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

街口「託付寶」拚年後上線　金管會：釐清定位後可走沙盒或試辦

央行第19屆理事會屆滿　新一屆理事會新增6人本月27日上任

文曄要求大聯大　增列公開收購「第三成就條件」！董事長鄭文宗：太多風險都沒有揭露

台指期開低走高甚至一度翻紅　分析師：選前護盤、等反彈減碼出清

群益期貨展望2020全球經濟　通膨議題成關注焦點

群益期貨「新春不打烊」　送中獎率百分百刮刮樂、抽iPhone11

不用急著囤油！國際油價漲勢縮至1％以下　國內油價漲幅可望趨緩

遠見／遠百信義A13登場　徐雪芳：這是血淋淋戰局

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

5G競標第21天達1118.8億元！明挑戰4G紀錄1186.5億

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

街口「託付寶」拚年後上線　金管會：釐清定位後可走沙盒或試辦

央行第19屆理事會屆滿　新一屆理事會新增6人本月27日上任

文曄要求大聯大　增列公開收購「第三成就條件」！董事長鄭文宗：太多風險都沒有揭露

台指期開低走高甚至一度翻紅　分析師：選前護盤、等反彈減碼出清

群益期貨展望2020全球經濟　通膨議題成關注焦點

群益期貨「新春不打烊」　送中獎率百分百刮刮樂、抽iPhone11

不用急著囤油！國際油價漲勢縮至1％以下　國內油價漲幅可望趨緩

遠見／遠百信義A13登場　徐雪芳：這是血淋淋戰局

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

5G競標第21天達1118.8億元！明挑戰4G紀錄1186.5億

中國U23男足首戰碰南韓　教練以「踩獎盃」事件激勵士氣

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

創見偏鄉棒球種子計畫　余謙、陳柏毓花蓮太巴塱夢想扎根

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

JHBL／第一長人蕭豫玟　七賢禁區希望

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

反同候選人「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒：打壓孩子騙選票

搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

最懂玩的比薩店！必勝客推2020最貴氣比薩　大透抽+北海道牛奶起司塊再灑金箔

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

財經熱門新聞

快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

5大電信惡夢還沒停　5G標金飆出全球天價

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

兆豐金去年獲利約290億元　年增近3%

伊朗攻撃美軍空軍基地！台指期開盤大跌143點　預告台股開盤不妙

新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

台股下跌近百點！美伊衝突加劇　台股早盤跌破11,800點

永慶豪擲3億幸福成家基金留人才

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

銀行送發財水　住過金庫吸財氣

專家：川普不會讓高油價維持太久

更多熱門

相關新聞

群益期貨「新春不打烊」　送中獎率百分百刮刮樂、抽iPhone11

群益期貨「新春不打烊」　送中獎率百分百刮刮樂、抽iPhone11

群益期貨今（8）日公布「新春不打烊」新春活動，今年祭出高額獎金吸引新舊客戶，在農曆年間交易就有機會獲得8888元獎金，群益期貨更表示，今年更特別加碼抽獎活動最大獎為iPhone11，共3支。

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

伊朗導彈炸美軍基地　金價一度飆破1600美元創逾6年新高

伊朗導彈炸美軍基地　金價一度飆破1600美元創逾6年新高

與美簽貿易協議　中方：不會調整主糧進口配額

與美簽貿易協議　中方：不會調整主糧進口配額

渣打估今年美元恐貶5%　金價上看1600美元

渣打估今年美元恐貶5%　金價上看1600美元

關鍵字：

黃金通膨期貨中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面