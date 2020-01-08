不用急著囤油！國際油價漲勢縮至1％以下　國內油價漲幅可望趨緩

▲隨著市場恐慌氣氛舒緩，國際油價漲勢逐漸回落。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭飛彈攻擊，今（8）日上午國際油價應聲上漲，一度接近5％，但隨著情況逐漸明朗，市場恐慌氣氛舒緩，國際油價漲勢也逐漸回落。

截至下午4點，倫敦布倫特原油期貨漲1.13％至每桶69.04美元，紐約西德州原油期貨漲0.85％，報每桶63.23美元。

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美方今晨證實伊朗對伊拉克境內美軍基地發動空襲，美伊兩國關係緊張，牽動國際油價走勢上午彈升，紐約西德州原油期貨一度上漲4.5%至每桶65.65美元高點，倫敦布倫特原油期貨也一度上漲逾4%至每桶71.75美元，創去年9月以來新高，不過下午漲幅已略有收斂。

高盛（Goldman Sachs）此前發布報告預測，除非全球石油供應中斷，否則因中東情勢所爆發的油價彈升只是暫時的。目前油價已回吐今晨的多數漲幅，《路透》報導，分析師們表示只要石油生產設施未受攻擊影響，市場緊張情緒可能會緩解。油市目前關注重點仍在於伊朗週三攻擊的是軍事基地、而不是石油生產設施。

新加坡石油和天然氣諮詢公司顧問Tilak Doshi表示，除非美國攻打伊朗本土導致情勢升高，「否則布蘭特原油價格估計只會在70至75美元附近原地打轉。」新加坡IHS Markit能源諮詢業務副主管Victor Shum則稱，目前全球石油供應充裕。