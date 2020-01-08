台指期開低走高甚至一度翻紅　分析師：選前護盤、等反彈減碼出清

▲台指期1月8日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（8）日開盤受到美伊戰爭影響，重挫143點，來到11,728點，緊接著經過2-3分鐘就來到今日最低點11,697點，不過隨即逆勢上漲，一路來到11,892點，由黑翻紅。雖然尾盤稍微拉回，但終場以11,788點作收，下跌83點，與現貨相較，逆價差29.1點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，到大選結束前可望有反彈機會，屆時可減碼出清操作。

容逸燊表示，由於伊朗對美軍駐伊拉克空軍基地發射飛彈的關係，導致美股盤後期貨一度重挫300點，不過回頭看台指期，今天卻是開低走高，從最低點到最高點一共拉了大概195點左右，從這點也可以看出這應該算是總統大選前的護盤力道出現。

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容逸燊透露，其實距離大選剩沒幾天，今天非常明顯看到護盤力道，盤中也可以看到台積電翻紅，鴻海也止跌，權指股都護住讓台指期沒有跌得太重。今天尾盤雖稍微下跌，也是受到中午伊朗飛機墜毀事件影響，選後應該可以再觀察看看中東局勢是否有惡化，至於明天盤勢是否會有波動，得繼續觀察今晚美股是否止跌。

最後，容逸燊說，目前台指期空方壓力已經形成，已跌破13個交易日的區間往下，選前或許會震盪反彈，若是這兩天有反彈的話，建議可以減碼出清操作，至於下周三結算日前來看，這個月的籌碼與前兩個月相比看來算是偏空，因此有可能形成震盪偏弱的走勢。

