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空難後4小時…烏克蘭客機墜毀「現場慘況畫面」曝光　176人罹難衣物散滿地

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▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

就在美伊關係升高之際，8日一架自德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）的客機，在起飛不久後傳出墜毀，第一時間機場方面回應，疑似因為機械故障導致，接著伊朗社群媒體上卻傳出「應該是遭到機管局擊落」。伊朗官方最新消息指出，確實因為機體故障起火墜毀，造成機上176人全數罹難。伊朗政府發言人拉比（Ali Rabie）也表示，對空難遇難者表示哀悼。

綜合俄媒報導，這架烏克蘭航空班機PS752，自機場起飛後不久，隨即爆出火光接著墜落，所幸並未傳出撞擊民宅，然而失事狀況慘烈，一開始救援人員就抱持生還渺茫的希望，但仍立即派出4架直升機、22輛救護車協助。

▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲失事地點滿目瘡痍。

外傳原先機上有180名乘客，也遭到伊朗民航組織發言人賈法爾扎德（Reza Jafarzadeh）回應，機上人數為176人，而不是先前報導的180人；稍晚烏克蘭政府也發表確定人數。失事的飛機為波音738-800，波音方面也回應將會進一步了解狀況，並協同調查，且因這架失事飛機本周才剛通過檢查，因此所謂「故障」情況，確實需要仔細了解。

原先正在中東旅遊的烏克蘭總統澤倫斯基，在接獲空難消息後，立即結束行程準備回到基輔了解情況。據悉，機上共有82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、10名瑞典人、3名阿富汗人、3名德國人、3名英國人。

伊朗通訊社報導，這架飛機因為機械故障，起飛後墜毀，而在墜毀後火勢相當兇猛，並提到倘若是遭到擊中應該會在空中爆炸，但客機卻是爆火光卻沒有爆炸狀。

▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲到處可見罹難者衣物行李。

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