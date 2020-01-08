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5G競標第21天達1118.8億元！明挑戰4G紀錄1186.5億

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▲▼5G競標1月8日進入第21天，結束第210回合之後，總標金達1118.8億元（圖／翻攝NCC網站)
▲5G競標1月8日進入第21天，結束第210回合之後，總標金達1118.8億元（圖／翻攝NCC網站)

記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標1月8日進入第21天，下午4點結束第210回合出價結束後，總標金達1118.8億元，較前一日的1065.43億元，再增加約53億元。

包括中華電信在內的5大電信商8日仍展現強烈企圖加價爭取5G入場門票，使得標金仍持續上升，明日將挑戰2013年4G頻譜競標，當時6家業者歷經40天393回合競價後，以總標金1186.5億元爭取270MHz的紀錄。

5G 8日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，27單位總標金底價243億元。8日進行的201~210，10回合出價中，出現1次標滿270MHz，底價調升1次3%！到210回合結束時，1個單位最高得標金額達41.23億，27單位暫時得標金額合計共1102.32億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。7日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位，暫時得標金額合計共16.48億元。。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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