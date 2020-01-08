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新官上任三把火！瑞銀擬裁員500人　主要是理財部門管理職　

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▲UBS,瑞士銀行,瑞銀。（圖／路透社）

▲瑞士銀行進行了內部人事改革。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒報導，瑞銀集團正在進行內部管理改革，理財部門新任負責人Iqbal Khan採取一連串的最新措施，且縮編管理部門的人員，預估公司會因此裁員約500位員工。

英國《金融時報》指出，Iqbal Khan周二透過電子郵件發送的備忘錄，瑞士銀行正在將其私人銀行融資、資本市場、銷售業務與投資銀行的業務合併；拆分中東、歐洲、非洲等私人銀行業務的三個部門，減少組織重疊並增加業務部門的自主權。

請繼續往下閱讀...

此外，Iqbal Khan將精簡理財部門三個層級的管理人員，以優化決策速度，因此將裁減約400至500個工作職位，佔該部門總員工數的2%。

瑞銀還去除超級富豪（Ultra High Net Worth）部門，將其合併到GFO（Global Family Office），除了減少開支並可向更多客戶提供高利潤的貸款。擴大後的GFO部門將為1,500名客戶提供服務，旨在使瑞銀的主要客戶更容易獲得資本市場的建議和產品。

Iqbal Khan為前瑞士信貸（Credit Suisse）的高層，他在瑞士信貸任職的六年中，也使用了類似以貸款為導向的區域戰略。 

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