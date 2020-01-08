7-11「超創新徵才海報」瘋傳！　10萬網友讚嘆：平面設計的先驅...

セブンイレブンのバイト募集ポスターやばい pic.twitter.com/MyH1Ta0Upx — ナカガワナミ (@nkgw73_) 2020年1月4日

實習記者賴韻如／綜合報導

不少企業都非常歡迎沒有經驗的社會新鮮人來應徵工讀生，還會製作徵才廣告來吸引大家注意力。日本一名網友近日就分享自己在街上看見這張超創新的「711徵才海報」，不僅簡單明瞭，大家都能輕輕鬆鬆了解文案內容，照片曝光後讓不少網友大讚「真的太強！」

原PO「@nkgw73_」於本月3日在推特中分享了這張位於東京澀谷區一間7-11便利商店外貼的招募工讀生海報，只見海報上是一個大大的Line聊天室截圖，內容則是店長請某位員工幫忙製作徵人海報的對話，「謝謝你幫忙做新商品的海報，做得很棒！想再請你製作徵才的海報。」員工緊接著詢問徵才細節，店長則分別回應了3個時段及時薪，最後附上自己的電話、姓名。

▲日本7-11貼上超創新徵才海報。（示意圖／翻攝自推特）



這張照片一曝光後，立即吸引網友的注意力，短短時間就吸引10萬網友按讚，大家紛紛讚嘆這個設計實在太強，不僅有創意又簡單明瞭，「這海報閱讀起來比普通海報更有趣！」、「好可愛的海報」、「封他為海報大師」、「什麼？這是一張徵才海報？我現在才看出來」、「太新穎了」、「根本平面設計的先驅」、「非常醒目、易於閱讀、設計精良」、「能用這樣的方式徵才，感覺上班氣氛很好」。