日本超商徵才廣告直接放老闆「聊天記錄」　0成本吸10萬人點讚

▲日本便利商店的徵才廣告超有趣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

不只求職要費心思，尋求新血加入更是不能馬虎！不論是大公司還是到小小間的便利商店，大家都在徵才廣告上出奇制勝。日本網友日前貼出一張便利商店的徵才廣告，簡單明瞭又有創意的內容讓人不禁會心一笑，且比傳統花大錢的廣告更吸睛，更重要的是這則廣告完全0成本！

照片中可以看到，這家便利商店的徵才廣告竟然是line的聊天截圖，對話內容如下：

店長：「謝謝你幫我做新商品的廣告，成效非常好！所以我想請你再幫我製作徵求工讀生的廣告！」

員工：「工讀生嗎？了解！」「那想請教一下徵人的內容。」

店長：「早上8點到下午3點和早上8點到下午5點的時薪是1040円，晚上11點到早上8點的是1300円，麻煩你了！」

員工：「好的了解」

店長：「店裡的電話是03-3467-8753，負責人是齊藤我。」

員工：「這我知道啦」

但沒想到這名員工竟然直接將和店長的對話記錄截取下來當作廣告，雖然看起來有點像惡搞，不過內容卻清楚明瞭又詳細，反而讓徵才廣告多增添幾分有趣的味道。

▲日本便利商店的徵才廣告竟然直接截圖line的對話記錄。（圖／翻攝自line官網）



廣告被張貼後也立刻被超多網友轉發，紛紛表示「用這樣對話記錄的方式會默默全部看完」、「在這裡上班一定超有趣」等等，也有身為平面設計師的網友大讚這樣的設計概念完全符合現今的社群網路概念。

由於現在少子化的關係，各行各業的人才都短缺，有錢還不一定找得到人，因此徵才廣告便能成為致勝的關鍵，什麼樣的廣告就能顯現一家公司的特性。先前一家餐飲貼出一則徵才廣告上面寫道「喜歡玩水嗎？那你來洗碗吧！」也讓許多網友笑瘋，紛紛開始造樣造句「喜歡講幹話嗎？那你來從政吧」、「喜歡被罵嗎？那你來當客服吧」。