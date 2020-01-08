「賞了美國一記耳光！」　伊朗最高領袖：空襲美軍基地成功

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗8日空襲美軍在伊拉克的基地，根據伊拉克軍方稍早的最新聲明，伊朗總共朝著聯軍基地發射22枚飛彈，其中17枚擊中阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），其中2枚沒有擊中目標爆炸。最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）稍早發表談話時指出，此次針對美軍的空襲行動成功，是「賞了他們一記耳光」。

綜合衛報、CNN等外媒報導，哈米尼稍早在中部城市庫姆（Qom）發表演說，滿滿人潮塞爆會場，他向革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）致敬，讚揚蘇萊曼尼的勇敢以及無所畏懼的表現。他說，蘇萊曼尼的「犧牲」（martyrdom）證明了革命依舊存在，且美國把勢力深入中東的作為相當邪惡，且試圖把蘇萊曼尼描繪成「恐怖分子」的行為更是不公平，也不公正。

رهبر انقلاب: سیلی دیشب به آمریکا کفایت نمی‌کند و باید آمریکا از این منطقه برود. pic.twitter.com/RN8aOSYW3x — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020

哈米尼認為，該地區不會接受美國的存在，「報復等等的軍事行動並不能彌補問題，最重要的是美國人的撤離」，而此次襲擊美軍基地是「賞了他們一記耳光」，如今伊朗國人已經給出壓倒性的回應。與此同時，會場響起一聲聲「美國去死」（death to America）的憤怒哭喊。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已出聲譴責伊朗的攻擊行為，敦促德黑蘭政府應該要即刻緩解該區域的緊張情勢，「對於事件的傷亡報告及飛彈使用等新聞報導，我們相當關切；根據美國、伊拉克消息人士向CNN透露的內容，此時此刻，還沒有確切的傷亡人數。」

目前美國駐約旦大使館已建議，美國政府工作人員8日盡量待在家中，出於謹慎，「避免非必要的外出活動，包括讓小孩待在家不要上學。」

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