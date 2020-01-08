TBC敲定練台生談授權　年代、非凡、三立斷訊風波結束



▲TBC南桃園有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導



NCC8日證實，擁有南桃園、北視、信和、吉元、群健等5家有線系統的TBC(台灣寬頻通訊)，與頻道代理商佳訊、東昱的授權協商簽約在1到2星期內即可完成，去年一度傳出TBC與三立、年代、非凡、Discovery旅遊生活台、迪士尼頻道間的斷訊問題已圓滿解決。



NCC8日審議南桃園有線系統9年一次的換照案， 委員會邀請南桃園負責人到會說明，其中NCC特別關注TBC最近2年內常常發生授權爭議事情，NCC平台處副處長蔡國棟表示，TBC前年跟民視發生的授權費爭議斷訊糾紛，以及近期TBC的代理商大享跟佳訊、東昱之間的授權糾紛，這些雖屬於商業機制，外部審議會與委員會都關注，認為應了解情況。



TBC表示，有關頻道採購原本是委託「大享」代理，目前已切割出佳訊、東昱2家代理商的18個頻道，由TBC自行處理，其餘的才委託給「大享」。南桃園、北視、信和、吉元、群健等TBC旗下所屬的5家有線電視系統，日前將2019年頻道上下架業務委託由「大享」代理，NCC說，因「大享」與佳訊、東昱等頻道代理商之間在授權談判的過程不順利，所以南桃園有線系統就把這部份的授權拿回來，由自己來處理直接跟佳訊、東昱談。



除了授權問題已獲解決，南桃園同時承諾一年內要裝設4K機上盒達到1萬台、光纖網路的每一個光節點服務戶數降到200以下，其換照案最終獲NCC許可過關。

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