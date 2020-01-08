台版餘額寶「託付寶」力拼年後上線　胡亦嘉「金融家老爸」到場支持

▲街口執行長胡亦嘉（左）推出託付寶服務，「金融家老爸」胡定吾（右）到場支持（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口執行長胡亦嘉心心念念的台版餘額寶「託付寶」即將正式上線，這項服務原本在2018下半年時就要推出，不過當時因為文宣中宣稱「保障年收益1.2%-1.8%，高於定存利率」，觸動了金管會的敏感神經，推出不到五天就隨即下架。而今（7）日街口再度提出「託付寶」的產品架構，試圖再闖金融科技領域。而胡亦嘉的「金融家老爸」胡定吾今日也到場支持活動。

「託付寶」的營運模式，可讓用戶更易用街口帳戶申請基金，再以託付寶連結基金，號稱可讓用戶享有相對穩定的年化收益率，且能隨時提出，使資金及時回到用戶本人的銀行帳戶中。而這次胡亦嘉直接打出了「1.5%年化收益隨取隨存」的口號。

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「託付寶」的年化收益金將每日計算（不分平假日），並透過用戶基礎投入小額資金，讓託付寶餘額24小時都可以隨時提出至「街口帳戶」，亦可再即時提領回「銀行帳戶」；街口強調，任何環節皆免手續費。

不過，託付寶到底要如何做到天天收益？胡亦嘉解釋，將會投資波動低的固定收益型產品，不追求高報酬，創造穩定收益。且將設立一個託管專戶，初始將會放入台幣兩億元，並採取多退少補的機制，超過1.5%的收益將會歸入託管帳戶當中，以作為少於1.5%收益時的貼補。

話雖如此，託付寶服務目前上線時間尚未訂出；胡亦嘉解釋，這是因為目前主管機館仍對於服務有疑慮，願意配合審核，甚至是進入監理沙盒，希望爭取最快年後服務上線。