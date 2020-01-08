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台股金鼠年左右逢源！全年維持雙位數成長　四大投資主題值得注意

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▲▼19日台積電除息，市場預期秒填息希望落空台股一開盤就以下跌開出，盤中大跌近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 施羅德投信預期台股今年仍能維持成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今年全球經濟成長減速、貨幣寬鬆重現，降息尤其有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，施羅德投信認為，台股更是那隻不可錯放的金鼠。施羅德投信投資研究部副總裁詹祖光表示，台股除了在籌碼面有外資助攻，在基本面更有企業獲利成長、5G發展、替代美國與台商回流等利多，估計從2019年第四季起將開始2年成長，若想抓牢這隻台股金鼠，5G、AI、自動化、休閒產業等四大投資主題值得注意。

2020年全球投資看好新興市場，台股更是特別值得期待。台股2019年表現已經優於亞洲指數，詹祖光預期今年將會比去年更好，從企業獲利預測就可看出跡象，台灣企業EPS不斷上調，預期在2020年雙位數成長不是問題。詹祖光指出，台股今年不太可能複製去年漲幅，今年表現會比較穩定。股市還是會漲、只是不像去年幅度那麼大，預期第一季成長11%，全年成長也差不多

請繼續往下閱讀...

從籌碼面來看，外資去年中開始便不斷加碼台灣，對上市公司持股比重來到近43％，這股氣勢可望持續。而在基本面上，「企業獲利成長、加上5G商機、中國去美化以及台商回台投資等關鍵因素，預期自去年第四季開始會是兩年的多頭成長。」詹祖光表示，扣除台積電，台股目前股價淨值比為1.51倍，還是低於過去平均，顯示指數雖然高，但評價還未追上。

隨著中美兩國進入科技戰，處在大國之間的台灣正好左右逢源。詹祖光表示，中國一年對美國的採購金額約61億美元，台廠（IC設計等半導體零件）一年營收規模約為196億美元，也就是說，在中國去美化政策下，這筆潛在轉單規模高達台廠營收的31％。

▲▼ 施羅德投信投資研究部副總裁詹祖光。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 施羅德投信投資研究部副總裁詹祖光。（圖／記者李瑞瑾攝）

細看台股金鼠年值得投資的四大主題，包括5G、AI、自動化、運動休閒。「2020年將是5G商用起飛年。」詹祖光進一步指出，2019年全球5G基地台數量約30萬座，今年預估增加到100～150萬座，明年更達200～250萬座，未來五年將成長10倍。

此外，今年5G手機也將開始普及，從2019年滲透率小於1％，大幅增加到12％，明年再擴大到19％。「預估5G佈建商機會是4G的1～3倍。」而在5G技術帶動之下，聚合人工智慧、物聯網、雲端，將會創造科技業未來多年的大趨勢，應用領域包括了汽車、醫療、工業製造與娛樂。

5G商機帶動半導體、網通設備材料產業成長之外，中美貿易戰促使台廠分散產能、強化智慧製造，也進一步拉抬自動化產業。觀察領先指標「日本工具機協會訂單年增率」走勢，顯示自動化產業即將步出谷底。軟性的運動休閒產業則是另一個亮點，受惠於各大運動品牌商將戰場轉至大中華區，健身房滲透率只有2.9％的台灣，相較已開發國家的10％還有一段距離，顯示仍有成長空間。

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