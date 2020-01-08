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2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採「MOUSE策略」掌握機遇

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲ 在主要央行寬鬆貨幣政策支持下，預期未來2年全球經濟持穩。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

即使面對中美貿易戰攪局，2019年依舊是股債雙漲的一年，全球主要資產價格幾乎全數上漲，美股更是領頭羊，這股氣勢是否能延續至今年，全球投資人都在關注。施羅德投信投資長陳朝燈觀察，全球景氣進入擴張末期，在主要央行寬鬆貨幣政策支持下，預期未來2年全球經濟持穩。

綜觀2020年，經濟來到擴張末期，陳朝燈分析今年全球經濟成長減速，貨幣寬鬆會重現，只是規模不若以往大。美國就業將持續好轉，面臨大選年更可能再祭出減稅法案，延長景氣擴張榮景；歐元區則因為英國脫歐底定經濟可望好轉，惟南歐國家財政穩定度將再度受到關注；至於中美貿易爭端不易完全平息，今年會是重整貿易秩序的一年。

請繼續往下閱讀...

另一方面，影響全球經貿局勢的中美貿易戰在今年進入新局面，第一階段協議將於15日簽署，陳朝燈認為，第一階段簽訂後，川普將會投入第二階段談判，但也須看雙方是否能針對核心議題協商，預期第二階段協議的確會比第一階段難達成。

川普也會在4月底前敲定國際貿易政策，以便於之後全心投入大選，並也會在選前推出一連串政策措施刺激經濟，一是可以用來彌補貿易戰對美國經濟影響，二是刺激景氣生產曲線，另外也是解決地緣政治對貿易產生的負面影響。

▲▼ 施羅德投信投資長陳朝燈。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 施羅德投信投資長陳朝燈。（圖／記者李瑞瑾攝）

市場風險與機會參半之下，潛在風險包括通膨加速、地緣衝突與政治不確定性，但也有新興市場評價面與上漲空間優於過低預期的機會。有鑑於此，鼠年投資建議採用MOUSE策略。

M為Multi-Asset（多元資產），在經濟擴張末期中股債是風險與機會並存，利用多元資產投資在參與機會的同時也能做好風險規劃；O指的是Olympic（奧運商機），2020年東京奧運，日本股票、5G及視訊串流需求大增；U則是US（美國），除大選可能帶來政策利多，另還有降息機會，以及貿易戰相關解決方案。

S指的是Stimulation（財政刺激），美中歐日都可能進一步推出財政刺激措施，另外是預期半導體產業將重返成長；E表示Equity（股票），也代表EM（新興市場）與EV（電動車），降息有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，另外電動車與自動駕駛將更臻成熟，同時ESG相關題材也將持續受到關注。

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