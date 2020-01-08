回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

▲2020總統大選及立委選舉將在1月11日舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者范姜士航／綜合報導

台灣大選進入白熱化的階段，台灣選民對於中國干預選舉的危機感逐漸升高，美國國務院資深官員表示，他認為中國能不能干預這次大選的關鍵點，是台灣民眾有沒有意識到大選是有受到干預的可能。

一位不具名的美國國務院資深官員在國務院舉辦的簡報會議中，詳述國務院在2019東亞及太平洋區域的努力及發展。會議現場也有記者提及台灣總統及立委選舉結果即將在本周出爐，對於中國在這次選舉中所施加的影響力，美方是否會因此感到擔憂。

國務院資深官員認為，要解決外部干擾國家的事物（例如選舉..等）的關鍵，基本上是多數民眾有沒意識到這件事情的發生，據他所知，台灣民眾是瞭解有可能被干擾的。這名官員特別強調「台灣這次的選舉一直都很穩定，並沒有特別不尋常的行為，每個人都喜歡猜測選舉的結果，但常常結果跟我們猜測的並不相符。美國正在做的是鼓勵台灣推動及維持成熟的民主過程」。

▲美方表示：並不在意這次大選是誰贏，只在意選舉過程是不可以受到侵犯的。（圖／資料照）

資深官員在最後表示，美國並不在意這次大選是誰贏，只在意選舉過程是不可以受到侵犯的，就如同美國自身的選舉一樣。

記者會中，國務院官員在回顧2019與東亞及亞洲各國的努力成果時，其中一段特別提到「美國在2019年與日本簽署了數位及農產品的貿易協議，同時也對台灣出售了近100億美元的武器，並與韓國進行合作共同面對來自北韓的威脅，也與新加坡續簽了軍事合作備忘錄，在菲律賓加強了《共同防禦條約》的承諾」。並說：「展望未來，我們會在2020年繼續進行的事情」。