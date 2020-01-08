上班族年終獎金放大術　善用3大投資工具讓你再賺一個紅包

▲年終獎金陸續到手，上班族不妨透過3大投資工具，讓自己再賺一個紅包。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節即將到來，不少人的年終獎金已經提早入袋，不過蓋如何將這筆辛苦一整年的額外收入做出最適當配置，元大金控旗下銀行、人壽、投信提供多元服務，建議民眾可依理財習慣，善用不同投資工具，將年終獎金再放大。

2019年股債市收下了完美的句點，投資人除了居高思危外，也要在低息的環境尋找絕佳的投資機會。元大銀行建議，民眾可以用年終獎金申購一檔波動較低的基金（母基金），既可享有資本增長的好處又可以控管波動風險。

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此外，設定母基金的資產自動轉入波動較高且長線看好的基金（子基金），既可降低投資風險，更可得到豐厚的獲利，達到資產配置的雙重效益，同時記得與所屬的理財顧問進行財富年度檢視，讓自己的資產配置在2020年達到最好的效益。

針對單身、已婚的保險規劃大不同，元大人壽建議，民眾可透過3步驟讓自己的年終獎金更具效益，首先扣除新年度生活開銷，再撥一小部份做為自己辛苦一年的犒賞，最後將剩下的部分運用於累積資產及強化保障上。

元大人壽指出，民眾可透過年終保單健診來檢視已投保的保單內容，並依據人生不同階段的主要風險及財務預算，調整保額及保障項目。舉例來說，黃金單身族應先建構醫療與意外風險保障，行有餘力則可逐步強化退休養老規劃。

至於已婚族因結婚、生子後家庭成員增加，負擔的責任也變重，壽險及意外保障的額度須足夠，並規劃可穩健累積資產的商品，無論作為小孩未來出國唸書準備或是退休規劃，都是相當好的選擇。

隨著年終獎金入袋，元大投信表示，民眾應先檢視自己的資產情況，利率較高的負債如信用卡債，應先盡快付清；利率較低的貸款，可以考慮以投資追求更好的收益來支應利息，建議可以分期單筆投入台股最具代表性的元大台灣卓越50ETF連結基金（不配息級別）。



如果年終獎金豐厚者，元大投信建議，可以考慮運用元大投信的智能循環投資，將資金配置於元大台灣高股息ETF連結基金不配息級別，同時設定每月定期定額投資元大台灣卓越50ETF連結基金，發揮錢滾錢的效果。

元大投信說明，元大台灣高股息ETF連結基金主要投資於元大高股息ETF（0056），成分股篩選原則，是市值前150檔個股中，預期殖利率最高的前30檔標的；至於元大台灣卓越50ETF連結基金主要投資於元大台灣50ETF，其成分股為台股市值前50大，擷取2檔基金個別的收息與成長性特色。