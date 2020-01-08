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群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器

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▲群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

▲群創策略合作美國觸控新創Tanvas發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（8）日宣布與次世代多點觸控新創公司Tanvas Inc.策略合作，發表15吋觸覺反饋車用顯示器，這款搭載最新黑科技TanvasTouch的觸覺反饋，可在光滑物理表面，觸摸到不同材質的觸感，成為CES 2020車載面板一大亮點。

群創表示，傳統震動和電動觸覺回饋系統不適用於大型、曲面等車用顯示器，需要螢幕移動才能觸控感應，而美國西北大學神經系統與機器人實驗室投入觸控反饋技術長達十多年，2011年分拆成立新創Tanvas Inc.，旗下研究的TanvasTouch不受限於接觸介面，透過軟體定義觸覺，讓指尖感受不再被限制，實現無限範圍的觸控效果，精準感應手指動作。

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▲群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

▲左起為群創荷蘭分公司總經理魯迅、群創光電董事長洪進揚、Tanvas Inc.執行長洛普。（圖／群創提供）

群創荷蘭分公司總經理魯迅（Lucien van Riel）表示，Tanvas團隊多年觸控研發實力，延伸至車用觸控顯示領域，開創車用互動螢幕從未能達到的新維度。

群創指出，TanvasTouch提供完整觸控回饋解決方案，可操作局部紋理和觸覺效果，並可針對不同大小，形狀或表面作調整，達到完美觸控回饋機制，讓使用者可在光滑的螢幕表面感覺到紋理，邊界和表面凸起。

Tanvas Inc.執行長洛普（Phill LoPresti）表示，車用顯示器朝大尺寸、高複雜結構發展，傳統實體旋鈕已被取代，像是國際OEM大廠已預見次世代多點觸控技術的價值，這次攜手群創光電終於在車用顯示器實現Tanvas的創新技術。

▲群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

▲群創策略合作美國觸控新創Tanvas發表新一代觸覺反饋車用顯示器。（圖／群創提供）

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