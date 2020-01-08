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快訊／伊朗官媒：空襲美軍基地「擊殺80名美軍」大量直升機被毀

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記者詹雅婷／綜合報導

伊朗空襲美國在伊拉克基地的事件，伊朗國營電視台宣稱，這波攻擊造成至少80名美國軍隊死亡，另有200人受傷，且大量直升機被毀。只不過，此一說法與美國政府的說法有出入，根據美國總統川普稍早的說法，目前沒有美方人員傷亡消息傳出。

▲▼伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

根據印度媒體今日印度（India Today）報導，伊朗國營電視台把美軍形容成恐怖分子「American terrorists」，且發射升空的15枚飛彈完全沒有被攔截，美軍裝備損失慘重，其中也包括許多架直升機。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）消息人士透露，假如華府啟動報復行動，德黑蘭政府現在已經鎖定其他100個目標；此外，這次的空襲行動只是「第一步」，川普應該要考慮撤離美軍，別讓他們待在伊朗的勢力範圍內。

根據稍早消息，伊朗此次至少發射15枚飛彈至伊拉克，共分成2波攻擊，中間間隔約1小時，其中10枚擊中美國阿薩德空軍基地（Al-Assad Air Base），一枚擊中艾比爾（Erbil）一處軍事基地，剩餘4枚沒有命中目標。

伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）剛剛在推特發文提到，「我們不尋求情勢升溫或是戰爭，但我們會保衛自己不受任何侵略。」

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