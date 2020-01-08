東森新零售發威獲利13億　王令麟：2020是國際化戰略佈局元年！

▲東森集團總裁王令麟(圖右)今（8）日表示，東森旗下事業體將前進東南亞市場，並宣佈2020年將是東森集團佈局國際化戰略元年。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

東森集團立足台灣、放眼國際市場，將邁大步。東森集團總裁王令麟今（8）日表示，東森服務已走入國際雲端，企業國際化將是必然之路，旗下事業體除將深耕中國大陸市場外，也將前進東南亞市場，並宣佈2020年將是東森集團佈局國際化戰略元年。

王令麟表示，集團近年為打造國際化版圖積極佈局，重要實績包括2018年併購草莓網，拿下橫跨全球230個國家及區域的國際通路；併購自然美，藉以取得美妝自營商品品牌及生產基地；2019年則成功培養社交電商新商業模式，在「商品+通路+商模」到位下，為集團立足台灣、放眼亞洲市場奠定良好基礎。

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其中，東森購物自2018年併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，2020年將借重這些在地合作夥伴的力量將新零售和新媒體事業打入馬來西亞、印尼、越南等當地市場。

「新商業模式要成功，大數據發展須再上一層樓，東森集團將運用大數據會員經營，來解決流量成本高昂問題。」王令麟指出，東森將攜手戰略合作夥伴華碩、廣達與人工智慧學校合作精進大數據，並在林口國際媒體園區打造國際合作交流平台，成為AI 智慧文創園區之孵化器。

依據財報，東森及相關企業集團公佈2019年營收272億，獲利13億，營收年增18%。其中，東森購物合併草莓網年營收211.2億元，年增22%，每股稅後純益（EPS）為6.12元；東森新媒體控股合併寵物雲年營收18.2億元，年增117%。