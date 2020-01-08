22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

▲日本網友Cosplay禰豆子，相似度超高。（圖／翻攝自推特／@1293Maron）

實習記者賴韻如／綜合報導

隨著Cosplay文化越來越盛行，不少人都會扮起自己喜歡的動漫人物！近日一名網友在推特上發布自己Cosplay漫畫鬼滅之刃中人氣角色「禰豆子」的照片，超高顏值以及完美神還原立刻掀起討論，沒想到該網友隨後也曝光自己「卸妝素顏照」讓大家秒傻眼。

原PO「@1293Maron」在推特中發布出這組照片並寫道，「第一次嘗試Cosplay動漫角色」，只見照片中原PO嘴巴還咬著一根竹子，身穿粉紅色和服，一頭長長捲髮上戴了一個粉紅色髮帶，還有紅色隱眼以及細緻妝容全都相當到位，甜美又楚楚可憐的模樣讓不少網友紛紛前來朝聖。

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▲原PO大方曝光自己卸妝素顏照。（圖／翻攝自推特／@1293Maron）



想到原PO在一系列「禰豆子」Cosplay照後，大方地分享出自己卸妝後的素顏照，巨大的反差讓不少網友立刻跌破眼鏡，因為這名原PO竟是具有男兒身的「鬍渣單眼皮大叔」。

原來，他就是日本知名網紅「公主老大」（ひめにぃ），本名為石本隆大，今年只有22歲。公主老大透露，自己以前只是一個超級叛逆、整天打架的不良少年，在17歲莫名覺醒了「女裝魂」，便開始有在化妝，但因為濃眉、蓄鬍，又帶著眼鏡，一直有著「大叔」的綽號，之後才想著在化妝上加把勁，學會使用變色片、底妝、眉筆、眼線、眼影、假睫毛等，逐漸完成一個完美的少女妝容。

這篇推文截至目前已經達11萬人案讚以及2.3萬次轉推，大家紛紛讚嘆，「比女生還會化妝吧」、「我不相信！！！！」、「會不會太可愛？」、「太驚訝了」、「我真的不敢相信這是同一個人」、「先不論是男是女，禰豆子還原度100%」、「愛上你了！」。