　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

▲ 年前短期資金需求可以運用券商提供的不限用途款項借貸。（示意圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

農曆年節將近，面對過年除舊布新、新春紅包與送禮、闔家旅遊的短期資金需求，成為許多上班族年前的最大煩惱，民眾除了可以跟銀行借貸、透過保險借款、甚至跟親友借錢外，也可以以券商提供的不限用途款項借貸。

富邦證券表示，對於擁有股票的民眾，縱使年前缺錢急用，也千萬別救急就賣股求現，可以向富邦證券申請「不限用途款項借貸」，透過線上申請即可輕鬆借貸，且最快可於1小時撥款，相較於個人信用貸款，股票借款因股票本身已是擔保品，機動性自然較高較方便。

請繼續往下閱讀...

富邦證券推出「不限用途款項借貸」業務，提供投資人免賣股、隨借隨還的服務，只要投資人手中持有上市櫃股票，手機輕輕一滑，免出門在家即可輕鬆貸，而且最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限最長18個月，在額度內可以隨時循環使用。相較於過去投資人須前往銀行進行股票質押貸款，費時至少兩周並需負擔多項申辦費用等，富邦證券「不限用途款項借貸」實在省時省力又省錢！

金管會於2016年1月核准券商辦理不限用途款項借貸業務，不但有助證券業務範圍擴大，更是提供了客戶更周延的服務，符合客戶資金周轉需求，又能兼顧客戶賺取股息股利的理財投資。

富邦證券表示「不限用途款項借貸」，讓投資人除可以運用所持有之股票資產進行借款，滿足長短期資金需求外，在借款期間仍享有股利及股息等報酬，提醒投資人，「不限用途款項借貸」之擔保品以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期兩次，故期限最長可達一年半，該筆資金也不限制用途，進一步提升資金運用效能。

ET快訊
快訊／武漢不明肺炎擴散　南韓出現首例疑似感染患者
準備要打仗了！美國「第82空降師」整裝赴中東部署
王瞳徹底切割艾成！癡纏8年「討回50萬」開庭當天躲到加拿大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

5G競標第21天達1118.8億元！明挑戰4G紀錄1186.5億

TBC敲定練台生談授權　年代、非凡、三立斷訊風波結束

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

台股金鼠年左右逢源！全年維持雙位數成長　四大投資主題值得注意

東森新零售發威獲利13億　王令麟：2020是國際化戰略佈局元年！

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

台版餘額寶「託付寶」力拼年後上線　胡亦嘉「金融家老爸」到場支持

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採「MOUSE策略」掌握機遇

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

5G競標第21天達1118.8億元！明挑戰4G紀錄1186.5億

TBC敲定練台生談授權　年代、非凡、三立斷訊風波結束

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

台股金鼠年左右逢源！全年維持雙位數成長　四大投資主題值得注意

東森新零售發威獲利13億　王令麟：2020是國際化戰略佈局元年！

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

台版餘額寶「託付寶」力拼年後上線　胡亦嘉「金融家老爸」到場支持

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採「MOUSE策略」掌握機遇

雪碧被爆小三偷生娃…喊冤遭打臉！　正宮怒嗆「蜘蛛精」：硬起來買殺蟲劑

紫色花海圍繞旋轉木馬、純白敲鐘　2座薰衣草森林進入最美花期

遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

遠見／2020年真的會更好？

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

【中聯辦換主任】駱惠寧，你真的盼望香港能重回正軌嗎？

蘇花改通車後首例！4機車接連闖關　警開罰+記點

伊朗空襲美軍伊拉克基地　官媒證實至少80死200傷！

財經熱門新聞

快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

5大電信惡夢還沒停　5G標金飆出全球天價

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

兆豐金去年獲利約290億元　年增近3%

伊朗攻撃美軍空軍基地！台指期開盤大跌143點　預告台股開盤不妙

新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

台股下跌近百點！美伊衝突加劇　台股早盤跌破11,800點

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

永慶豪擲3億幸福成家基金留人才

銀行送發財水　住過金庫吸財氣

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

專家：川普不會讓高油價維持太久

更多熱門

相關新聞

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

台股今（8）日早盤受到美伊衝突影響，一度下跌百點，但盤中隨台積電走揚拉抬，大盤由黑翻紅後於平盤震盪。中午過後再度翻黑並擴大跌勢，終場收在11,817點、下跌63點或0.53%，成交量1495.15億元。

台股下跌近百點！美伊衝突加劇　台股早盤跌破11,800點

台股下跌近百點！美伊衝突加劇　台股早盤跌破11,800點

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

台股震盪走低　收盤下跌73點跌破11900點

台股震盪走低　收盤下跌73點跌破11900點

台股反彈走揚　開盤小漲8點挑戰收復1萬2千點

台股反彈走揚　開盤小漲8點挑戰收復1萬2千點

關鍵字：

不限用途款項借貸股票借貸富邦證券

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面