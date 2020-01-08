週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

▲ 年前短期資金需求可以運用券商提供的不限用途款項借貸。（示意圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

農曆年節將近，面對過年除舊布新、新春紅包與送禮、闔家旅遊的短期資金需求，成為許多上班族年前的最大煩惱，民眾除了可以跟銀行借貸、透過保險借款、甚至跟親友借錢外，也可以以券商提供的不限用途款項借貸。

富邦證券表示，對於擁有股票的民眾，縱使年前缺錢急用，也千萬別救急就賣股求現，可以向富邦證券申請「不限用途款項借貸」，透過線上申請即可輕鬆借貸，且最快可於1小時撥款，相較於個人信用貸款，股票借款因股票本身已是擔保品，機動性自然較高較方便。

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富邦證券推出「不限用途款項借貸」業務，提供投資人免賣股、隨借隨還的服務，只要投資人手中持有上市櫃股票，手機輕輕一滑，免出門在家即可輕鬆貸，而且最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限最長18個月，在額度內可以隨時循環使用。相較於過去投資人須前往銀行進行股票質押貸款，費時至少兩周並需負擔多項申辦費用等，富邦證券「不限用途款項借貸」實在省時省力又省錢！

金管會於2016年1月核准券商辦理不限用途款項借貸業務，不但有助證券業務範圍擴大，更是提供了客戶更周延的服務，符合客戶資金周轉需求，又能兼顧客戶賺取股息股利的理財投資。

富邦證券表示「不限用途款項借貸」，讓投資人除可以運用所持有之股票資產進行借款，滿足長短期資金需求外，在借款期間仍享有股利及股息等報酬，提醒投資人，「不限用途款項借貸」之擔保品以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期兩次，故期限最長可達一年半，該筆資金也不限制用途，進一步提升資金運用效能。