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15天單車接力環島達陣　康和董座深入偏鄉送暖弱勢

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▲▼ 康和證券集團董事長鄭大宇（中）帶領四名同仁完成單車接力環島公益活動。（圖／康和證券提供）

▲ 康和證券集團董事長鄭大宇（中）帶領四名同仁完成單車接力環島公益活動。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券集團第二年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，已於1月4日完成15天1300公里的愛心長征，回到終點站台北微風廣場。

康和證券集團董事長鄭大宇表示，深受「1919愛走動」精神感動，連續第二年號召康和同仁參與單車環島公益募款活動。今年共有5位康和勇士，分成兩組以接力方式，聯手完成15天單車環島。鄭大宇個人並挑戰環島接力天數最長、最艱難的路段，不但冒著東北季風與雨勢逆風攻上南迴公路最高點壽卡，完騎升降達1213公尺的蘇花公路，環島最後一天更騎上海拔近600公尺的陡坡風櫃嘴。鄭大宇表示，環島過程遭遇的風雨及嚴寒低溫並未阻攔投身公益的熱情，他看到許多家庭深陷急難亟需救助，也看到行為偏差的青少年如何在愛與關懷中被拉回正軌，深受感動，反思如何善用各項資源來扶持濟助。

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車隊自去年12月21日從凱達格蘭大道出發後，沿途經過100多個鄉鎮，除了拜訪1919陪讀班兒童、1919食物銀行，亦協助分送物資至急難救助家庭。康和團隊連續第二年參加1919單車環島公益募款，在15天環島途中展現團隊互助精神，讓1919環島的勇士們留下深刻印象。尤其認為金融業競爭激烈，康和5位勇士在迎接業務挑戰之際亦挑戰自身的體力潛能，需要很大的專注力與意志力。康和勇士們分享探訪急難家庭心得，受到康和同仁熱烈響應，除了佩服環島接力勇士的熱情與勇氣，亦高興能藉此機會有所奉獻。

鄭大宇表示，單車環島只是康和公益關懷的開始，康和希望以具體行動感染越來越多人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進的力量。而他個人印象最深刻的，是花蓮信望愛少年學園以獨輪完成22天環島的少年們，行為偏差的少年加入信望愛學園，老師們要求每個人學會騎獨輪車，除了幫助平衡發展左右腦，也提升接受挫折失敗的正向能力。鄭大宇認為，弱勢族群在公益團體的支持協助下，生活有機會出現改變，進而重新改寫生命的篇章，是一件美好的事，而這樣的美好，需要各界持續不間斷的付出心力。

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