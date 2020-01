▲烏克蘭客機在伊朗墜毀。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

根據伊朗學生通訊社報導,一架波音737客機在伊朗起飛後墜毀,機上有170名乘客,目前生死未卜。據消息指出,失事飛機為烏克蘭客機,自伊朗伊瑪目霍梅尼國際機場時墜毀,外傳疑似因為機械故障的問題,導致意外發生。

綜合外媒報導,這架烏克蘭航空公司PS752班機,在8日自德黑蘭起飛後墜毀,機上乘客含機組人員共170人,消息指出在起飛8分鐘後傳出墜毀,目前機場方面回應,疑似是因為機械故障造成。

在最新BBC駐伊朗記者釋出的畫面中,可以看到當地時間清晨6時30分一架飛機突然爆出火光,接著變成一團火球迅速墜毀。

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q