伊朗導彈炸美軍基地　金價一度飆破1600美元創逾6年新高

▲黃金價格周三（8日）上午一度上漲逾2%。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地 (Al-Asad Air Base) 遭到伊朗至少9枚火箭 (或導彈) 襲擊後，黃金價格周三（8日）上午一度上漲逾2%，突破關鍵的1600美元大關。

今日上午8點56分，黃金現貨價格上漲1.9%至每盎司1,603.21美元，美國黃金期貨一度上漲2.4%至1,611.42美元，創2013年3月以來新高。上午9點40分回落至1,600美元以下，但仍有1%以上的漲幅。

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黃金去年上漲18%，創下2010年以來最大的年度漲幅，今年第一周就飆漲，是由於地緣政治情勢緊張影響。

伊朗於當地時間8日凌晨1時30分（美東時間下午5時30分）空襲美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）。綜合外電報導，伊斯蘭革命衛隊已證實該襲擊事件，並稱此舉為對美軍擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的報復行動。

鈀金稍早在盤中觸及新高至每盎司2,056.01美元；白銀跳漲1.2％，至每盎司18.60美元，此前曾觸及9月底以來的高點18.71美元；鉑金則上漲0.3％，至973.95美元。