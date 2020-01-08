4.0計畫吸引外資！台商錢進泰國　注意稅務規劃

▲泰國4.0推動經濟與公共基礎建設，吸引外資投入。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

根據資誠所公布的《2019 APEC企業領袖調查報告》的結果顯示，泰國是亞太企業領袖眼中東協地區前三大的熱門投資地。而近期泰國大規模推動泰國4.0，投入各項公共建設與經濟建設發展，也將吸引外資、台商想投入，但資誠會計師事務所建議，台商想要投資泰國要注意租稅協定、重複課稅以及投資架構等問題。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍表示，台商投資泰國包含直接投資、間接投資。直接投資架構泰國股利扣繳稅可以抵扣台灣的營所稅，另外台泰租稅協定有機會使泰國股利扣繳稅率從10%降低到5%。但是值得注意的是，如果台商未適用租稅協定相關規定而溢繳的國外稅額，將無法扣抵重複課稅，因此台灣企業跨國佈局要善用租稅協定，妥適建置控股架構優化稅負。

請繼續往下閱讀...

劉欣萍提醒，企業進行全球化跨國佈局泰國時，務必留意三重點：一、依集團投資策略量身訂做投資架構、善用租稅協定；二、確認擬投資產業之外資持股限制及評估得適用的投資優惠；三、持續關注法令發展與查核實務。

資誠聯合會計師事務所泰國市場負責會計師鄭雅慧強調，許多台資企業進行泰國的併購來迅速擴張產能或通路，由於各國的法令規範及當地的法規管理實務成熟度不一，企業在併購過程務必要進行適當的併購架構規劃、稅務及法律風險偵測、併購後架構及交易模式的調整也非常重要。

鄭雅慧建議，泰國市場非常多樣，台商應尊重當地文化，了解泰國特有的國情及民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，以決定應如何進行價值鏈調整，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。

資誠會計師事務所表示，泰國的東海岸與世界各地的商業區彼此聯繫，且位處東協中心點，成為東南亞地區貿易和投資樞紐。泰國也被認為是工業製造商的主要地區，加上近期泰國政府力推大規模改革計畫「泰國4.0」，政府將在未來投入各項公共基礎建設，興建高鐵、高速公路等。另外，東部經濟走廊(EEC)有更為具體的「泰國4.0」計劃，訂定更詳細的投資優惠，也將更能吸引外資進入泰國投資。